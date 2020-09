Crecchio, ad Artinvita in scena Alvise Sinisia: ecco quando

Sabato 26 settembre alle 21, andrà in scena nell’Auditorium Santa Maria da Piedi l’artistaporterà in scena la rinascita delle emozioni



CRECCHIO – É uno degli eventi più attesi del corposo programma di Artinvita 2020 quello che domani sera, sabato 26 settembre alle 21, andrà in scena nell’Auditorium Santa Maria da Piedi di Crecchio e che sarà replicato nel pomeriggio di domenica 27 settembre alle 17.30. Protagonista Ersilia, lo strumento e lo spettacolo ideato e interpretato dal giovane artista Alvise Sinivia, che a dispetto dell’età ha saputo già affermarsi come tra i migliori talenti del panorama europeo, vantando anche la partecipazione alla Biennale di Venezia.

Ersilia è il nome che Sinivia ha dato al suo strumento, decisamente unico nel suo genere, nato dalla scomposizione e ricomposizione in una nuova forma e in un nuovo suono di cinque pianoforti ormai in disuso che senza la sua creatività non avrebbero più regalato alcuna nota al pubblico e che invece rinascono in una nuova forma e una nuova moderna melodia. Uno strumento “vivo” che rimarrà a disposizione del pubblico fino al termine del Festival Artinvita per provare, con le proprie mani, l’ebbrezza dell’espressività e la creatività. Inoltre Sinivia resterà a Crecchio il 28 settembre per un incontro formativo con i giovani musicisti del territorio.

Non l’unico appuntamento di una tre giorni che segna il giro di boa del Festival che chiuderà il 4 ottobre.