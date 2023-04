Alunni della Don Milani protagonisti in un progetto di educazione civica

Questa mattina, in sala consiliare e negli uffici demografici. Il Vice Sindaco Albani: “Bellissimo progetto di Educazione civica trasversale realizzato dalle scuole dell’ Istituto Comprensivo Giulianova 2”

GIULIANOVA – Bambini di 10-11 anni amministratori della propria città per qualche ora. E’ successo questa mattina, nel palazzo municipale di Giulianova, che, nell’ambito di un progetto pensato e realizzato dall’Istituto Comprensivo Giulianova 2, ha accolto due quinte classi della Primaria “Don Milani” in sala consiliare. E’ qui, infatti, che dalle 9.30 in poi, ha preso vita una vera seduta di consiglio comunale, con tanto di proposte di delibera e successive votazioni. I bambini della sezione B e C, accompagnati dagli insegnanti Francesca Pistilli, Lucia Petrino, Patrizia Rupilli, Martina Marcelli, Francesca Lamolinara, Berardo Ferretti e Simona Manutarelli, hanno interagito con il Vice Sindaco Lidia Albani, l’assessore Soccorsa Ciliberti ed il consigliere Andrea Cicchinè, dimostrando di sapere esattamente dove fossero e cosa stessero facendo.

“Abbiamo visto concretizzarsi una bellissima iniziativa della scuola, nell’ambito di un originale percorso trasversale di Educazione civica – commenta il Vice Sindaco Lidia Albani – Nelle settimane scorse, le classi hanno avviato questo progetto didattico, procedendo alla presentazione dei programmi elettorali e dei candidati sindaci e consiglieri. I bambini hanno eletto il Primo cittadino, il suo Vice ed il Presidente del Consiglio Comunale. Siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla preparazione degli alunni. Tutti sono apparsi a proprio agio, determinati ed entusiasti nell’ animare un dibattito che è andato ben oltre gli argomenti all’ordine del giorno. Negli uffici dello Stato Civile, è stato mostrato loro un atto di nascita del passato recente ed uno del 1809, ed è stata inoltre spiegata la funzione degli uffici demografici. Per questa esperienza, che ha arricchito i bambini e noi con loro, ringrazio la dirigente scolastica Angela Pallini ed il corpo docente. Aspettiamo, il prossimo mercoledì, i bambini delle sezioni C e B della don Milani, e a, seguire, quelli della Primaria Braga, a conclusione di un progetto formativo che ha convolto le quinte classi dell’ Istituto Comprensivo Giulianova 2″.