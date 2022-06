L’allevatore di regine in scena ad Avezzano: ecco quando

Lo spettacolo, organizzato da Il volo del coleottero in collaborazione con il TSA,andrà in scena presso il Circolo Tennis il 26 giugno

AVEZZANO – Tutto pronto per il secondo appuntamento di “Storie in circolo”, la rassegna di spettacoli di teatroragazzi e laboratori organizzata da Il Volo del Coleottero Teatro Musica in collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo.

Dopo l’ottimo avvio avvenuto domenica 19 giugno con lo spettacolo “Fame di pane” a cura dellacompagnia Il volo del coleottero che ha visto la partecipazione di tantissimo pubblico ditutte le età, è la volta dello spettacolo ”L’allevatore di regine” della storica compagnia teatrale abruzzese Teatro Lanciavicchio che andrà in scena domenica 26 giugno alle ore 18.00 presso la pineta del Circolo Tennis di Avezzano, via Paolini 2.

Si tratta di uno spettacolo di teatro per piccoli e adulti, sull’impollinazione e il meraviglioso popolo delle api. Il testo è di Francesco Niccolini, pluripremiato autore, tra i più importanti in Italia, che ha scritto questo testo per il Teatro Lanciavicchio, poi è diventato anche un romanzo per i più piccoli edito dalla Casa Editrice Carthusia.

La storia racconta di un allevatore di api regine e di sua figlia, delle danze, la stagione degli amori, le regole, i compiti, e soprattutto l’infinita quantità di doni che le api sono in grado di fare.

Non solo miele, polline e propoli: le api sono le custodi di molta della frutta e della verdura che mangiamo. E senza il loro lavoro quotidiano non avremmo meloni, ciliegie, albicocche, zucchine,pere, mele e molto altro.

“L’allevatore di Regine” è una produzione del Teatro Lanciavicchio e vede in scena Angie Cabrera e Rita Scognamiglio con le musiche originali di Giuseppe Morgante, costumi e scenografia Scenotecnica ‘Ivan Medici’ per la regia di Antonio Silvagni. Uno spettacolo dedicato ai bambini, ma molto interessante anche per quegli adulti che vogliano conoscere un po’ meglio questi esseri graziosi, che è nostro dovere proteggere, e scongiurare il rischio che si estinguano. Questo è il secondo di cinque appuntamenti con gli spettacoli che vedranno la presenza di compagnie proveniente da tutto l’Abruzzo. Il progetto rientra nelle attività di teatro natura che la compagnia sta portando avanti da tempo e che caratterizzeranno tutte le attività estive. Lo spazio che ospiterà gli spettacoli sarà volutamente naturalistico: lo spazio scenico sarà formati dagli alberi e dai fili d’erba che delimiteranno lo spazio di azione degli attori. Lo spettacolodella natura incontra le storie.

Costo del biglietto 5€ – sarà possibile acquistare i biglietti direttamente sul luogo dello spettacolo.

Per info. 349.6057192; info@ilvolodelcoleottero.it