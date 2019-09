Allerta Meteo in Abruzzo per il 3 settembre 2019

REGIONE – Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n.° 19081 PRE/00044800 del 02/09/2019 recante:

Il centro funzionale d’Abruzzo comunica che per la giornata di domani Martedì 3 settembre 2019, è prevista una criticità moderata (ALLERTA ARANCIONE) per rischio Idrogeologico per temporali su ABRU – A (Bacino Tordino – Vomano), ABRU – C (Bacino del Pescara), ABRU – D1 (Bacino Alto del Sangro) e ABRU – D2 (Bacino Basso del Sangro): E’ prevista criticità ordinaria (ALLERTA GIALLA) per rischio idrogeologico per temporali su ABRU – B (Bacino dell’Aterno) e ABRU – E (Marsica).

“[…omissis…] DALLE PRIME ORE DI DOMANI, 03 SETTEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE…. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO”.

Come comportarsi

MISURE DI AUTOPROTEZIONE IN CASO DI VENTI FORTI E MAREGGIATE: http://allarmeteo.regione.abruzzo.it/segnalazioni/6400/avviso-di-condizioni-meteorologiche-avverse-del-2-settembre-2019