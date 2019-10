CITTÁ SANT’ANGELO – Si è svolta ieri pomeriggio al seduta di allenamento pomeridiana per i biancazzurri di mister Zauri al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo. Lavoro differenziato e terapie per Luca Palmiero, Elhan Kastrati, Ivajlo Čočev e Andrea Marafini; terapie per Grigoris Kastanos; fuori sede Marco Tumminello e Antonio Balzano. Oggi prevista nuova seduta di allenamento pomeridiana (porte chiuse) presso il Delfino Training Center.

Domenica attesa la sfida serale contro l’Ascoli che si è allenato ieri a porte chiuse che questa mattina proseguirà la sessione di lavoro alle ore 11 presso il Picchio Village sempre a porte chiuse. Sabato i bianconeri affettueranno la rifinitura quindi ci sarà la comunicazione della lista dei convocati.

Il match sarà diretto dall’arbitro Gianluca Aureliano di Bologna che sarà coadiuvato dagli assistenti Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo e Alessio Saccenti di quella di Modena. Quarto Ufficiale Simone Sozza di Seregno.

Foto seduta di allenamento di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio