Alla Scuola del Teatro dei 99 il Premio della Città dell’Aquila

Le allieve del corso avanzato hanno ottenuto il primo posto nella sezione Composizione Coreografica gruppi seniores con “Where are you”

L’AQUILA -Domenica 2 febbraio si è svolta la prima edizione del concorso di danza Premio Città dell’Aquila. Le allieve del corso avanzato della Scuola del Teatro dei 99 hanno ballato insieme con la danzatrice Melissa Paparusso una coreografia dal titolo “Where are you” che ha partecipato alla sezione Composizione Coreografica gruppi seniores ottenendo il primo posto.

Il gruppo si è distinto ottenendo anche due borse di studio ma la soddisfazione più grande è venuta dall’attribuzione del Premio Città dell’Aquila per la Migliore Coreografia.

La Direzione della Scuola del Teatro dei 99 ringrazia l’organizzazione del Concorso e la Giuria per gli importanti riconoscimenti attribuiti al lavoro di squadra che allievi ed insegnanti della Scuola del Teatro dei 99 costruiscono giorno per giorno con impegno, passione e dedizione per le arti tutte.