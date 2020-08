Tagliacozzo, Alessio Boni e Marcello Preyr omaggiano Alda Merini

Domenica 23 agosto con “Canto degli esclusi” – concertato a due per Alda Merini al Festival Internazionale di Mezza Estate

TAGLIACOZZO – Proseguono in pompa magna gli appuntamenti del Festival e questa volta la sezione prosa, a cura di TRA (Teatri Riuniti d’Abruzzo), vedrà sul palco due grandi artisti omaggiare una grande poetessa, forse la più grande e importante poetessa italiana: Alda Merini. Domenica 23 agosto alle 21.15 il Chiostro San Francesco di Tagliacozzo diventerà la cornice poetica del “Canto degli esclusi” con Alessio Boni e Marcello Prayer, per la distribuzione a cura di Aida Studio.

“Dopo Pavese e Pasolini – commentano i due artisti – abbiamo scelto di continuare il gioco della Poesia nella nudità scenica con Alda Merini, dove le nostre voci si alternano e s’intrecciano (come sempre) per diventarne Una, a cadenzare la ritmicità del Suo verso di forte intensità emotiva nel grumo di contraddizioni che l’hanno abitata. Abbiamo immaginato d’ascoltare la Sua voce dettarci, come gli antichi rapsodi, il Libro di Poesia da mettere in voce: così è nata la necessità di questo altro viaggio che ora proponiamo”.

€ 25.00 + d.p. Info e biglietteria: 0863.610750

segreteriafestivaltagliacozzo@gmail.com

Biglietti acquistabili anche online su www.i-ticket.it