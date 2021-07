Alessandro Di Pasquale ricevuto in Comune dal sindaco di Giulianova

Gianluca Cannavina: “La presenza del coach, per ora occasionale, potrebbe essere solo il primo atto di un progetto più ampio”

GIULIANOVA – In un clima di grande cordialità, l’allenatore del Valencia Basket Alessandro Di Pasquale è stato ricevuto lo scorso 15 luglio, in municipio, dal Sindaco Jwan Costantini. Il tecnico, originario di Benevento, è preparatore atletico di primo livello. Di Pasquale, allenatore di fama e d’ esperienza, è pure esperto dell’ “Alqueria”, innovativo metodo d’allenamento agonistico.

La sua permanenza a Giulianova si deve alla visita che l’allenatore sta effettuando nell’ambito del Camp estivo organizzato dall’ associazione Minibasket e Femminile “Adriatica”, nell’impianto “Green Point” di via dei Pioppi. La presenza di Di Pasquale è stata accolta con entusiasmo dai ragazzi, dallo staff societario, dalla presidente Laura Ciafardoni.

«Alessandro Di Pasquale è con noi- spiega l’allenatore Gianluca Cannavina – per mettere a disposizione conoscenze e competenze, ma anche per gettare le basi di future collaborazioni. La presenza del coach, per ora occasionale, potrebbe essere solo il primo atto di un progetto più ampio. Di Pasquale ha infatti visionato numerose strutture recettive della città, in vista di un “camp” che la società del Valencia potrebbero organizzare proprio a Giulianova».

Lo sguardo in prospettiva è anche quello del sindaco Jwan Costantini. «Giulianova ama lo sport – ha commentato – specie quando, grazie allo sport, gli orizzonti delle persone, e dei giovani in particolare, si allargano, nell’accostamento coraggioso a nuove esperienze, a culture diverse».