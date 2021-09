Alba Adriatica, misure di contrasto al Covid: multato titolare di un bar

ALBA ADRIATICA – Nell’ambito dell’attività preventiva di controllo degli esercizi pubblici, è scattato un blitz dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo, congiuntamente all’Arma territoriale, presso un bar del luogo. Nel corso dell’attività ispettiva da parte dei militari operanti è emerso che il titolare aveva installato un impianto di video sorveglianza idoneo al controllo a distanza dei lavoratori senza preventiva autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo e non aveva elaborato il documento di valutazione dei rischi (DVR), per i quali dovrà rispondere innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.

In più, all’esercente oggetto del controllo, venivano elevate sanzioni amministrative per complessivi € 3.000, per non aver rispettato il protocollo per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e per la mancata esposizione, all’ingresso, del cartello indicante il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente nell’esercizio pubblico.