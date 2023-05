Alba Adriatica, maxi sequestro di articoli per bambini

Finanzieri del Gruppo di Teramo, nel corso di un controllo presso un esercizio commerciale hanno rinvenuto e sequestrato 19mila articoli contraffatti per bambini oltre a 590mila prodotti da fumo

ALBA ADRIATICA – A seguito di specifici servizi predisposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo, Finanzieri del Gruppo di Teramo, a seguito di attività di polizia giudiziaria, hanno effettuato un controllo ad Alba Adriatica (TE) presso una ditta individuale operante nel settore del commercio di capi abbigliamento e bigiotteria in genere. Durante il controllo i militari hanno rinvenuto oltre 9.000 oggetti divisi in carte e personaggi recanti il marchio Pokemon.

Il successivo più approfondito esame permetteva di rinvenire ulteriori articoli destinati ai bambini raffiguranti personaggi come Sonic, Mickey Mouse, Bing, Super Mario, Frozen, Avangers, Batman e L’Uomo Ragno, tutti palesemente contraffatti, per un totale complessivo di 19.000 pezzi. Inoltre venivano rinvenuti oltre 590.000 prodotti da fumo come cartine e filtri posti in vendita senza la prescritta autorizzazione dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane.

Per le violazioni riscontrate è stato denunciato a piede libero un soggetto incensurato alla competente Autorità Giudiziaria per violazione all’art. 474 C.P. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e all’art. 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita).