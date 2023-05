“Divorzie tu ca’ divorzie pure je”, commedia dialettale a Chieti

Sabato 27 maggio alle ore 21 al Marrucino lo spettacolo teatrale dialettale per sostenere i reparti di Oncologia di Chieti

CHIETI – Sabato 27 maggio il Teatro Marrucino di Chieti alle ore 21 ospiterà la rappresentazione della commedia dialettale “Divorzie tu ca’ divorzie pure je”, regia di Roberto Troiano. Si tratta di uno spettacolo di beneficenza a favore dell’associazione “Voi & noi insieme” onlus e del reparto di Oncologia dell’ospedale di Chieti, che gode del patrocinio del Comune.

Voi&Noinsieme è un’associazione di volontariato non a scopo di lucro di medici, pazienti oncologici e loro familiari nata per fornire sostegno e assistenza sanitaria intraospedaliera ai malati oncologici attraverso interventi volti a migliorare la condizione fisica e psichica dei pazienti affetti da neoplasia, afferenti alle unità operative della Clinica Oncologica dei Presidi Ospedalieri SS. Annunziata di Chieti e G. Bernabeo di Ortona.

L’Associazione ha compiuto sei anni di vita, con un bilancio rilevante di impegno e lavoro a favore dei pazienti oncologici. Con i fondi ricavati in questi anni di attività, sono stati forniti ai pazienti della Clinica Oncologica di Chieti piccoli ma significativi servizi, quali quello di segreteria, per la prima e importante accoglienza del paziente in reparto, il servizio di dispenser gratuito di acqua refrigerata, il servizio di wi-fi gratuito per tutti i locali della clinica, l’acquisto di una barella per le emergenze, l’acquisto di bandane e cappellini per le signore che effettuano chemioterapia, l’acquisto di giornali per la sala d’attesa, ecc…

E’ stato raggiunto un obiettivo consistente e impegnativo, quale il rifacimento di tutta la sala d’attesa della clinica oncologica di Chieti. Una sala d’attesa dove giornalmente transitano e sostano, a volte anche per diverse ore, centinaia di persone (malati e accompagnatori), costrette alle lunghe, inevitabili attese in condizioni di disagio anche fisico, per l’assenza di ogni minimo comfort. il progetto dell’Associazione Voi&Noinsieme, ha portato a ridisegnare tutta la sala, rifornendola di comode poltroncine, con appositi tavolini, con due schermi TV, con nuovo frigorifero dedicato, ecc..

La nuova sala d’attesa è stata solo il primo dei grandi traguardi che l’Associazione si è data, nel tentativo di ridurre al minimo il disagio di tutti quei pazienti oncologici che, rivolgendosi alla Clinica Oncologica di Chieti, chiedono non solo bisogno di cura ma anche rispetto e umana accoglienza.