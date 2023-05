Pescara soluzione carenza idrica Consorzio di Bonifica: esito incontro

PESCARA – “Il Consorzio di Bonifica deve essere messo nelle condizioni di ripristinare a brevissimo la disponibilità idrica a servizio delle tante aziende e delle amministrazioni locali che stanno soffrendo la problematica. A tal fine abbiamo ottenuto da Enel Green Power l’impegno a riattivare il canale di Alanno, sul quale si sta intervenendo per la sua messa in sicurezza. In sostanza, i lavori subiranno uno scostamento temporale, allungando la stagione irrigua quanto più possibile, per approfittare, piuttosto della stagione invernale per i lavori, a favore dei quali la Regione Abruzzo si attiverà per trovare ulteriori risorse”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri ufficializzando l’esito dell’incontro odierno, convocato negli uffici di Presidenza, con Enel Green Power e con il Consorzio di Bonifica Centro.

“Abbiamo ritenuto importante convocare un Tavolo tecnico per la risoluzione della problematica attinente alla messa in asciutta del canale di Alanno – ha spiegato il Presidente Sospiri – dovuta alla realizzazione dei lavori di manutenzione dello stesso. Si tratta infatti di lavori necessari per la messa in sicurezza del canale che dovranno essere ripetuti, sostiene Enel, nel tempo, ciclicamente. Personalmente, recependo le istanze delle amministrazioni locali e delle numerose aziende agricole presenti sul territorio, mi sono fatto promettere un discostamento temporale dei lavori da realizzare oltre il termine della stagione irrigua, in considerazione del cambiamento climatico che di fatto ha protratto la stagione lavorativa delle aziende agricole. Sul punto Enel ha manifestato la propria apertura in riferimento al discostamento dei lavori nel periodo invernale, salvo imprevisti meteorologici, previa condivisione finanziaria e tecnica dell’intervento alternativo dell’opera di manutenzione dell’impianto irriguo come da progetto realizzato dal Consorzio. Ovviamente ho garantito il massimo impegno della Regione a reperire ulteriori e nuove risorse da destinare all’intervento”.