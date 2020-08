Appuntamento musicale sabato 8 agosto dalle 21 con il Maestro Francesco Ciancetta e la cantautrice Arianna D’Angelo, ingresso gratuito

ALANNO (PE) – Sabato 8 agosto 2020 dalle ore 21.00 in piazza M. Gandhi – Alanno Stazione (PE) la Jemad Communications di Emany Brandolino in collaborazione con StudioImpressions e con il contributo dei commercianti di Alanno Stazione presenta l’evento musicale “Alanno Music Festival”. La serata sarà allietata con un doppio concerto di altissimo livello, dalla classica al flamenco con il Maestro Francesco Ciancetta e a seguire la cantautrice, chitarrista ed interprete Arianna D’Angelo eseguirà in acustico hit mondiali dagli anni ’80 ai giorni d’oggi e alcuni brani inediti presenti sul suo ultimo CD “Acoustic” in versione numerata e limitata. Presenta: Americo Carissimo.

Concerto gratuito con prenotazione obbligatoria e 100 posti a sedere. Prenotazioni al 347 9919192 o 375 5565915. Mascherina obbligatoria nel rispetto delle vigenti norme anticovid.

Arianna D’Angelo è una cantautrice, interprete e chitarrista. Arianna inizia a studiare chitarra acustica a 10 anni. Dopo un paio di anni sente che lo strumento non le basta, inizia a studiare canto e a comporre le prime canzoni. Negli anni partecipa a molti concorsi nazionali dove si classifica nelle prime posizioni. Nel frattempo realizza diversi video live acustici che su YouTube ricevono molti consensi a livello nazionale ed internazionale. Nel 2018 si esibisce nel suo primo “Tour Acustico” portando in giro per l’Abruzzo le sue prime produzioni e diventa endorser per Lewitt Audio. A giugno dello stesso anno realizza la sigla per il programma “People Move” in onda sul network radiofonico “Radio Studio Più” per il quale è anche speaker. L’11 agosto 2018 è open act del concerto di Arisa a Pescara dove presenta il singolo “Fuori tempo” un reggaeton nato dalla collaborazione con il produttore/dj Sandro Odoardi, già conosciuto per le sue produzioni internazionali. Successivamente, ispirata dalla musica del panorama tedesco, scrive “By your side” e la propone a PierAdis Rossini, arrangiatore/pianista/dj e produttore di fama internazionale che negli anni 90′ segnò la storia della musica dance (componente dei 49ers, Cappella, 4 Non Bonds, per citarne alcuni, e fondatore di DJ Movement), che decide di arrangiarla con Sandro Odoardi creando il gruppo “Trancebull”. Con “By your side” Arianna firma il contratto con l’etichetta discografica tedesca “Lifted Trance Music Records” che distribuisce dal 5 agosto il singolo su tutti gli store digitali. Ad ottobre 2019 viene pubblicato il singolo “Any love” un remix di Sandro Odoardi di un celebre brano degli anni ’80 di Rufus & Chaka Khan che vede Arianna interprete. Il 26 ottobre 2019 Arianna si esibisce con due concerti presso il Palacongressi di Rimini in occasione della 22° edizione della fiera “Sintonie High End 2019” dove presenta il suo primo CD acustico di inediti riscuotendo un grandissimo successo.

Francesco Ciancetta, musicista e compositore. Il Maestro Francesco Ciancetta è un chitarrista classico di grandissima esperienza e con alle spalle una miriade di progetti. Fondatore di vari progetti musicali che spaziano dalla classica al flamenco. Docente di chitarra.