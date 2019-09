Al Festival del Creato di Chieti confronto tra Legnini e Fra Nando Simonetti

L’incontro previsto per venerdì 20 settembre verterà su sostenibilità e politiche europee

CHIETI – Il Festival del Creato scalda i motori e si prepara ad accogliere il consigliere regionale Giovanni Legnini per parlare di sostenibilità e politiche europee. Fervono i preparativi a Chieti per la quarta edizione del festival organizzato dall’opera missionaria francescana, in collaborazione con l’ordine francescano secolare e la gioventù francescana e con il patrocinio del comune di Chieti nonché dell’Arcidiocesi di Chieti, della Caritas diocesana, della Misericordia, dell’Università Gabriele D’Annunzio e del centro sportivo italiano che da venerdì 20 a domenica 22 settembre animerà la città.

Il programma, denso di incontri, tavole rotonde, eventi e spettacoli, che si terranno in location di rilievo come piazza Vico, palazzo de’ Mayo e il teatro Marrucino, vedrà la partecipazione di illustri ospiti del mondo della cultura, dell’associazionismo e della politica. Tra questi c’è anche Giovanni Legnini, avvocato, già vice presidente del consiglio superiore della magistratura, oggi tra i banchi del consiglio regionale d’Abruzzo.

Venerdì alle 18.15, subito dopo l’inaugurazione del festival prevista per le 16.30 in piazza Vico, si aprirà un insolito dibattito tra mondo politico e mondo religioso. I protagonisti saranno Legnini, Eugenio Derlard e Fra Nando Simonetti. Di rilievo i temi trattati nell’incontro “Sostenibilità e politiche europee e nazionali di attuazione”. Sarà un momento di riflessione e confronto anche su quanto sta accadendo negli ultimi anni in Italia e in Europa e sull’importanza dell’occhi