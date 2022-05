Aielli sempre più vetrina per importanti marchi

New Holland e Gierre hanno inaugurato ad Aielli un nuovo murales e presentato i nuovi trattori, incluso quello del Giro d’Italia

AIELLI – Il colosso dei mezzi agricoli “New Holland” ad Aielli, insieme a “GIERRE”, dove hanno inaugurato un murales e presentato i nuovi trattori, compreso quello rosa del giro d’Italia, con un servizio fotografico.

Aielli sempre più vetrina non solo per artisti, ma anche per importanti marchi che hanno scelto la location marsicana per promuovere i loro prodotti.

È il caso di New Holland , che per l’occasione è stata presente ad Aielli con i dirigenti arrivati da Modena. “Aielli sempre più attrattivo, anche per importanti aziende”, ha commentato un soddisfatto Sindaco Enzo Di Natale, “evento che di fatto apre un nuovo filone di iniziative, volto ad allargare il museo cittadino con fondi privati e murales sponsorizzati. Aielli sta dimostrando ancora una volta, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che puntare sulla cultura è una strategia vincente”.