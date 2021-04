Ultimo incontro con Agricampus digitale di Coldiretti Abruzzo: ecco quando

Mercoledì 14 aprile si parlerà di “internazionalizzazione” con gli esperti Giovanni Marcantonio e Marco Pesce

REGIONE – Termina domani 14 aprile l’Agricampus digitale di Coldiretti Giovani Impresa Abruzzo, iniziato il 25 marzo scorso e promosso con l’obiettivo di rispondere alle esigenze formative degli agricoltori under 35. Dopo gli approfondimenti su marketing digitale (con Sinergie Education, ente di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo) e sicurezza alimentare (in collaborazione con l’Istituto zooprofilattico sperimentale di Abruzzo e Molise), domani si parlerà di “internazionalizzazione” con gli esperti Giovanni Marcantonio e Marco Pesce dell’Agenzia di sviluppo della Camera di Commercio Chieti Pescara. All’incontro on line parteciperanno, oltre al delegato regionale Giuseppe Scorrano, il segretario nazionale di Coldiretti Giovani Impresa Stefano Leporati e il direttore di Coldiretti Abruzzo Danilo Merz.

“Chiudiamo un importante ciclo di formazione – sottolinea Giuseppe Scorrano, Delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Abruzzo – anche in Abruzzo sono tante le imprese under 35 che operano in attività agricole diverse che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche alla produzione di energie rinnovabili. Nell’Agricampus abbiamo sollecitato momenti di confronto e di dibattito che hanno permesso di capire e approfondire le problematiche e le esigenze dei giovani imprenditori che hanno una grande determinazione e voglia di imporsi sul mercato. L’appuntamento sull’internazionalizzazione è stato particolarmente richiesto in un momento storico importante, in cui l’emergenza sanitaria ha prodotto grandi difficoltà a tutti i settori ma ha anche evidenziato il ruolo strategico dell’agroalimentare”.