Agri-Sangiò – il Mercato del Vivere Sano: positivo l’esordio

Il nuovo mercato di prodotti agricoli si tiene ogni lunedì in piazza Municipio e tutti i martedì, giovedì e sabato sotto la Galleria Wojtyla

SAN GIOVANNI TEATINO – Buona la prima di “Agri-Sangiò – il Mercato del Vivere Sano”. Lunedì mattina, ortaggi, verdure, uova e legumi dei produttori agricoli locali venduti in otto gazebo allestiti nella pizza del Municipio. Lo scorso 1 marzo la Giunta Comunale ne ha deciso giorni, luoghi e regolamento di accesso dei produttori agricoli e di svolgimento.

In base alla delibera della Giunta comunale dello scorso 1 marzo, il mercato, in via sperimentale, si terrà ogni lunedì in piazza Municipio ed ogni martedì, giovedì e sabato sotto la Galleria Wojtyla dalle ore 7.30 alle 13.00.

“Questo mercato – ribadisce il Sindaco Luciano Marinucci – consente di raggiungere due obiettivi molto importanti: da un lato avvicina il cittadino ai produttori, nel segno dell’eccellenza dei prodotti di questo territorio e della loro genuinità, dall’altro dona nuova linfa vitale al tessuto urbano, attraverso una felice animazione delle vie del centro e della Galleria Wojtyla”.

Agri-Sangiò è finalizzato a valorizzare ed incrementare le attività di produzione agricola, le risorse ambientali, produttive e culturali del territorio. Un’occasione per trasmettere al consumatore la conoscenza della qualità dei prodotti locali e ai turisti la scoperta di tipicità locali e della tradizione.

Agri-Sangiò, inoltre, potrà rappresentare un’ulteriore attrattiva a tutto beneficio delle attività commerciali presenti in piazza del Municipio e nella Galleria Wojtyla.