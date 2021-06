“Agenzia Investigativa”, il gioco online di Cronosfera: ecco quando

Il 10 giugno i partecipanti potranno interagire direttamente, attraverso una piattaforma di videoconferenza, con i personaggi coinvolti

REGIONE – L’Associazione Cronosfera Viaggi nel Tempo, che ha all’attivo oltre 200 cene con delitto in 7 anni di attività, ha messo a punto una nuova proposta per allietare le serate domestiche in queste ultime (speriamo) settimane di coprifuoco.

Si tratta di Agenzia Investigativa, un gioco online interattivo e cooperativo che debutterà giovedì 10 giugno alle ore 21. I partecipanti potranno interagire direttamente, attraverso una piattaforma di videoconferenza, con i personaggi coinvolti, avranno a disposizione video e documenti realistici da analizzare, e dovranno fornire la soluzione ad un caso apparentemente impossibile entro un tempo limite. La durata complessiva dell’evento è di circa un’ora e mezza. Il costo dell’esperienza ludica è di 17,90 euro per dispositivo, indipendentemente dal numero di persone che lo usano nello stesso luogo. Per partecipare bisogna iscriversi compilando un semplice modulo a questo link: www.cronosfera.it/ai

Si legge sul sito dell’associazione: “L’Agenzia Investigativa è una speciale sezione, in cui squadre di Cronoindagatori,” ossia detective che possono guardare indietro (o avanti) nel tempo, “composte ogni volta in modo diverso, si trovano a collaborare per risolvere casi particolarmente spinosi, di solito entro un limite di tempo”.

Queste le parole degli autori: “Nell’ultimo anno, per ovvi motivi, abbiamo assistito ad una crescita improvvisa dell’intrattenimento online, ma a fronte di una domanda sempre crescente, l’offerta è rimasta più o meno sempre la stessa. Prima di approdare al format “Agenzia Investigativa” ci siamo interrogati a fondo sulle possibilità e le peculiarità del mezzo, su quale potesse essere il miglior modo di creare un’esperienza ludica coinvolgente nonostante la distanza fisica. Dopo il successo riscosso in tutta Italia con la “Cena con Delitto Online”, abbiamo messo a punto una formula che si basa sulla collaborazione fra i partecipanti, e sulla possibilità di “viaggiare nel tempo” per recuperare indizi o informazioni altrimenti impossibili da ottenere. I casi proposti saranno essenziali ma non banali, sulla scala del “racconto breve” di cui la letteratura gialla, a partire da Sherlock Holmes, ha saputo mostrarci la grande efficacia.”

Infine, ecco in anteprima la sinossi del primo caso, intitolato “Quel che è di Cesare”: Un uomo è stato ucciso nel suo ufficio, dopo un’accesa discussione con il socio. Tutte le prove puntano inequivocabilmente ad un solo colpevole, il caso è semplice per i Carabinieri e il Procuratore, ma l’imputato ha un asso nella manica: ha ingaggiato l’Agenzia Investigativa per far luce su quanto accaduto e dimostrare la sua innocenza. Riusciremo a risolvere il caso cooperando?