Affiliazioni a FIB 2020 in Abruzzo, il commento di Gregori

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Grande soddisfazione quella espressa dal Commissario Straordinario FIB Abruzzo (Federazione Italiana Bocce) nonché Consigliere Federale Gregorio Gregori riguardo alla situazione delle riaffiliazioni delle Società abruzzesi.

“In un momento congiunturale sfavorevole dovuto alla pandemia mondiale ancora in corso che ha causato non solo molte morti tra i tesserati della nostra Federazione, ma anche ingenti danni dal punto di vista economico e sportivo, sono molto felice di constatare che il legame tra le Società abruzzesi e la Federazione, si è rinsaldato ancora di più- ha dichiarato il Commissario Gregori, continuando- Con soddisfazione posso comunicare che nel 2020, rispetto al 2019, non solo non abbiamo registrato un calo tra le Società riaffialiate ma anzi si è registrato un incremento. E’ un segnale di speranza e fiducia che fa bene al nostro sport soprattutto in questo momento e che mi rende particolarmente orgoglioso del lavoro che si sta svolendo sul territorio abruzzese”.

Attualmente le Società bocciofile abruzzesi affiliate alla Federazione Italiana Bocce sono 65 così ripartite sulle 4 province: 24 a Teramo, 23 a L’Aquila, 10 a Chieti e 8 a Pescara.

In questa nuova fase, pur essendo ancora ferma l’attività federale, si sta provvedendo progressivamente alla riapertura delle bocciofile abruzzesi, nel pieno rispetto delle normative vigenti.