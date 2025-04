Aeroporto d’Abruzzo, Pasqua 2025 da record: oltre 14mila passeggeri

PESCARA – Il weekend di Pasqua 2025 ha segnato un record per l’Aeroporto d’Abruzzo, con 14.178 passeggeri transitati, un aumento del 57% rispetto al 2024. Nei primi 20 giorni di aprile, sono stati 59. 762 i passeggeri, contro i 52. 042 del 2024.

Diversi fattori hanno contribuito a questo incremento, come i voli per Sharm El Sheikh e Istanbul, che hanno portato 650 passeggeri in più, e l’inizio della stagione estiva con 21 nuove destinazioni di linea, cinque delle quali di Ryanair.

“Siamo davvero soddisfatti delle performance che sta regalando questo inizio di stagione estiva 2025”, commentano il presidente di Saga Giorgio Fraccastoro e il presidente della Regione, Marco Marsilio. “Vedere il piazzale trafficatissimo, con 4-5 vettori contemporaneamente rappresenta una immagine nuova per l’infrastruttura regionale e fa ben sperare sul raggiungimento di quegli obiettivi ambiziosi che ci siamo prefissati per questo 2025. Il rapporto con Ryanair, rinsaldato dalla scelta lungimirante dell’abolizione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, e la decisione di partner privati di scommettere sullo scalo con la promozione di charter, sono tutti elementi che stanno contribuendo a una stagione determinante per l’Aeroporto. Il pieno regime arriverà da giugno in poi con ben 21 destinazioni connesse di linea, tra cui le nuove introdotte dalla compagnia irlandese e quindi questi numeri sono davvero solo l’inizio”.