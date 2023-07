Adriano Maretto è un giocatore del Roseto Basket 20.20 stagione 2023/24

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Roseto Basket 20.20 annuncia con soddisfazione di aver sottoscritto un accordo per la prossima stagione sportiva con l’italo/argentino Adriano Maretto, che arricchirà la qualità sul perimetro del roster a disposizione di coach Francani.

Play/guardia di 192 cm classe 1999, è un attaccante completo che può portare palla come finalizzare; sa far canestro sia da fuori sia attaccando il ferro. È efficace anche in fase difensiva, grazie alla sua velocità.

Maretto ha mosso i primi passi in patria con i Libertad Sunchales, prima di affermarsi ne La Liga durante la stagione 2019/2020 nelle fila del Central Argentino, tenendo una media di 11,2 punti con il 54% dal campo e 3,7 assist e in quella successiva in canotta Racing de Chivilcoy, sempre in doppia cifra di media. Un anno fa è approdato in Italia a Sora, in serie C Silver laziale, dove ha fatto faville realizzando oltre 26 punti a partita. Ora la sfida in serie B Interregionale, per continuare il suo percorso di crescita.

Queste le parole di Adriano Maretto dopo l’ingaggio: “Sono molto emozionato e desideroso di incontrare il presidente, la società e lo staff tecnico e iniziare ad allenarmi con i compagni. Sono molto curioso anche della città, che sembra bella e a misura d’uomo. Spero in una stagione positiva, che possa portare la squadra il più in alto possibile”.

Queste le parole di coach Ernesto Francani: “A Maretto affideremo il ruolo di playmaker titolare, perché è un ragazzo su cui puntiamo tanto. È un giocatore talentuoso e in grande crescita, che giocherà a un livello più alto dello scorso anno: speriamo possa aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”.