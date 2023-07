Pescara, al via la sosta a pagamento sulla Strada-parco: orario e prezzo

PESCARA – Una delibera approvata questa mattina dalla Giunta comunale istituisce a partire da sabato 15 luglio 2023, in coincidenza con il periodo centrale della stagione turistico-balneare e confermando l’orientamento già portato avanti negli anni precedenti, la sosta a pagamento – nella fascia oraria 9-19 – su Via Castellammare Adriatico (Strada Parco), il tutto con le seguenti modalità:

– nei giorni di sabato e domenica sulla via Castellammare Adriatico (dal confine con Montesilvano a V.le Muzii) per il periodo compreso dal 15 Luglio al 6 Agosto 2023;

– tutti i giorni sulla Via Castellammare Adriatico (dal confine con Montesilvano a V.le Muzii) per il periodo compreso dal 12 al 15 Agosto 2023;

– il 16 Agosto 2023 su parte della Via Castellammare Adriatico (dal confine con Montesilvano a Via Cadorna);

– tutti i giorni su parte della Via Castellammare Adriatico (dal confine con Montesilvano a Via del Milite Ignoto) per il periodo compreso dal 17 al 20 Agosto 2023;

La tariffa su base giornaliera, per poter fruire della sosta nel suddetto parcheggio, sarà di 2 euro; la gestione dell’area adibita a parcheggio temporaneo sarà curata dalla Società Pescara Multiservice Srl, in house providing, che, a fronte della riscossione della su descritta tariffa, si farà carico dell’organizzazione e controllo del servizio e della realizzazione della segnaletica necessaria; ma anche del presidio dei varchi di accesso/uscita delle autovetture, sollevando sia l’Impresa esecutrice Tua Spa – che sta eseguendo lavori sullo stesso tracciato – da eventuali responsabilità per danni a persone o cose.

L’amministrazione ha inoltre precisato che per la sosta su Via Castellammare Adriatico non sono validi gli abbonamenti che la società in house emette relativamente ai parcheggi “non temporanei” sul territorio comunale.

La disponibilità di Tua, che sta eseguendo i lavori destinati al pre-esercizio del nuovo impianto filoviario, fa sì che le opere attualmente in corso (di implementazione della linea semaforica propedeutica all’attivazione della filovia) andranno avanti, su sollecitazione dell’Amministrazione, dal lunedì al venerdì. Dal 24 agosto le aree saranno rimesse totalmente nella disponibilità della Tua, al momento di avviare i lavori di armamento del percorso filoviario attraverso l’alimentazione elettrica.

L’assessore alla Viabilità, Mobilità e Trasporti, Luigi Albore Mascia, relatore del provvedimento, ha affermato che l’avvio della sosta estiva “è il frutto di un impegno frenetico che produce un risultato molto importante. Riusciamo così a mettere a disposizione un’area molto ampia e importante, tra l’altro con la solita tariffa, per un doppio vantaggio: da una parte sosteniamo le attività economiche balneari e non solo, ma soprattutto consentiamo all’utenza di raggiungere la spiaggia agevolmente. Ringrazio la Tua, perché la capacità di pianificazione ci ha permesso di non interrompere i lavori della filovia e nel contempo di andare incontro alle esigenze di parcheggio di turisti e residenti”.