Adeguamento energetico e accesso ai disabili per lo Stadio dei Marsi

L’Amministrazione Comunale di Avezzano affida la progettazione esecutiva e si prepara a far partire i lavori

AVEZZANO – Non solo il cambio di denominazione, per lo Stadio dei Marsi – Cimarra, infatti, stanno arrivando anche importanti lavori di adeguamento strutturale.

Nei giorni scorsi, infatti, l’Amministrazione comunale, con l’assessore Pierluigi Di Stefano, ha avviato l’iter che dovrà portare alla realizzazione dei lavori per l’adeguamento energetico dello Stadio dei Marsi, così come stabilito all’indomani della verifica che ha portato ad accertare la necessità di effettuare una serie di interventi migliorativi.

Dopo aver effettuato una serie di atti burocratici necessari, l’Amministrazione ha ottenuto, rispondendo a un bando della Regione Abruzzo, un finanziamento di 200mila euro per effettuare questi lavori, ai quali ha aggiunto una quota di 61mila euro per completare l’intervento.

Ora si è proceduto all’affidamento della progettazione esecutiva con la quale si tracceranno e varie tipologie di interventi strutturali nel complesso sportivo avezzanese.

I lavori interesseranno l’impianto di riscaldamento della struttura, in particolar modo degli spogliatoi degli atleti e per gli arbitri delle gare di calcio, nonché, per quanto concerne l’adeguamento alle normative sui portatori di disabilità, agli accessi sia allo stadio che alle tribune.

Una volta presentato e approvato il progetto esecutivo in via di redazione, l’Amministrazione procederà, in tempi stretti, ad espletare la gara di appalto e, quindi, ad assegnare e far iniziare i lavori che hanno come obiettivo quello di far trovare lo Stadio dei Marsi – Cimarra al top e in piena regolarità per la prossima stagione calcistica 2024/2025.

«Lo Stadio dei Marsi aveva bisogno di interventi – spiega l’assessore Pierluigi Di Stefano – e l’ Amministrazione si è fatta carico del problema.