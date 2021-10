Active Abruzzo 2021, l’evento di promozione turistica a Pescara

Lunedì 4 ottobre la presentazione a Pescara della manifestazione che quest’anno prende il nome di “Real experience Abruzzo Famtrip”

PESCARA – Tutto pronto per la seconda edizione di Active Abruzzo, l’evento dedicato alla promozione del turismo attivo organizzato da Cna Turismo Abruzzo. Una manifestazione, quella di quest’anno, che a conferma della sua vocazione internazionale prende il nome di “Real experience Abruzzo Famtrip”.

Dopo l’esordio del 2020, ospitato all’interno della fiera “Ecomob”, quest’anno l’evento allarga i suoi orizzonti, abbracciando l’intero territorio regionale. Il programma dettagliato della manifestazione, con il calendario degli appuntamenti, sarà presentato dopodomani, lunedì 4 ottobre, a Pescara, nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 11 nella sala Cascella dell’Aurum. Vi prenderanno parte Claudio Di Dionisio e Gabriele Marchese, presidente e responsabile di Cna Turismo Abruzzo; Daniele D’Amario, assessore regionale al Turismo; Lido Legnini, vice presidente della Camera di commercio di Chieti-Pescara; Agostino Del Re, componente della giunta della Camera di commercio del Gran Sasso.

L’evento, in programma dall’8 al 12 ottobre, è stato realizzato con la direzione tecnica di “Bikelife live your passion”: dieci grandi tour operator internazionali, provenienti da Italia, Francia, Spagna e Stati Uniti, tutti specialisti della vacanza attiva, esploreranno palmo a palmo il territorio regionale in due distinti tour (uno in bici, l’altro a piedi, ma entrambi con partenza dall’Aquila) destinati a trasformarsi in altrettanti pacchetti immessi sui mercati internazionali. Una destinazione che i nomi scelti, “Iconico” e “Culto”, intende riempire di suggestioni legate alla bellezza del paesaggio e dei valori storico-architettonici, ma anche al necessario corredo legato a qualità dell’ospitalità e del cibo. Una immersione nell’Abruzzo montano, nei parchi e nella costa che i dieci tour operator concluderanno con un faccia a faccia con gli operatori locali con “B2B” in programma a San Vito Chietino il 12 ottobre.

L’edizione 2021 di Active Abruzzo è stata patrocinata dalla Regione Abruzzo, coinvolgendo sia la Camera di commercio di Chieti-Pescara che quella del Gran Sasso d’Italia. Ampia anche l’adesione di sponsor privati quali Banca Bper, Agenzia UnipoSai Assiunion, Consiglio regionale Unipol Abruzzo, Epks.