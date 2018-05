ACS protagonista con il progetto Focus Young Mediterranean 2018

ROMA – Il Direttore di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo Eleonora Coccagna ha partecipato ieri mattina alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Focus dedicato ai giovani coreografi del Mediterraneo e Medio Oriente atto a favorire la conoscenza e lo scambio di pratiche performative tra gli artisti stranieri e le realtà del territorio italiano legate al mondo della danza.

Presentato ufficialmente a Roma, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Dipartimento dello spettacolo dal vivo che, insieme ai locali Istituti Italiani di Cultura dei Paesi coinvolti, ne riconosce l’alto valore artistico, il progetto nasce dalla condivisione di intenti di alcune tra le più significative strutture italiane dedite alla danza contemporanea tra le quali ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, e ospiterà fino a settembre performance e workshop in ben quattordici festival italiani compreso Corpografie programmato da ACS a settembre 2018 a Pescara con la direzione artistica della coreografa Anouscka Brodacz.

Presenti in conferenza stampa Donatella Ferrante e Alessandro Pontremoli per il MiBACT e il delegato dell’Ambasciata di Francia.

Focus Young Mediterranean And Middle East Choreographers – che per l’edizione 2018 accorperà tre nuove compagini -amplia così la propria dimensione geografica e la propria azione di mobilità artistica e dialogo interculturale invitando, da Torino a Catania, passando per Pescara artisti provenienti da contesti complessi quali la Siria e l’Iran, oltre a Marocco, Tunisia, Libano, Egitto e Italia.

Sina Saberi (Iran), Mithkal Alzghair (Siria), Radouan Mriziga (Marocco), Radhouane El Meddeb, Seifeddine Manai (Tunisia), Jadd Tank/Nora Alami (Libano/Marocco), Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, Jacopo Jenna (Italia) Shady Abdelrahman, Ibrahim Abdo (Egitto), Bassam Abou Diab (Libano), Suhaee Abro (Pakistan) sono gli artisti e i linguaggi selezionati che al di là delle differenze stilistiche, portano comunemente avanti ricerche sostenute da un repertorio di elementi simbolici e poetici che tracciano e inventano nuovi universi.

Il Focus, che ha anche generato numerosi inviti a Compagnie italiane nei Festival di Marrakech, Tunisia, Beirut, Amman e Ramallah, è un progetto in collaborazione con la BIPOD/Beirut international platform of dance e la Maqamat Dance Theatre di Beirut.

Un’occasione unica di conoscenza e di esperienza del multiforme panorama della giovane danza del Mediterraneo e Medio Oriente

Un’iniziativa concepita ed in collaborazione tra:

ACS – Abruzzo Circuito Spettacolo (Festival Corpografie) – Pescara

Associazione Armunia (Festival Inequilibrio) – Castiglioncello (LI)

Associazione Culturale Basilicata 1799 (Città delle 100 scale Festival) – Potenza e Matera

Associazione Culturale Danza Urbana (Danza Urbana Festival) – Bologna

Associazione Culturale Mosaico Danza (Festival Interplay) – Torino

Associazione Triangolo Scaleno (Festival Teatri di Vetro) – Roma

C.L.A.P.Spettacolodalvivo (La Strada Festival) – Brescia

Anghiari Dance Hub – Anghiari (AR)

Cross Festival – Verbania (VCO)

Fondazione Fabbrica Europa per le Arti Contemporanee (Festival Fabbrica Europa) – Firenze

La MaMa Umbria International (in collaborazione con Festival dei 2Mondi) – Spoleto (PG)

Marche Teatro (Inteatro Festival – rassegna Marche Teatro Danza) – Polverigi (AN)

Scenario Pubblico / Compagnia Zappalà Danza – Catania

Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza (Festival Danza in Rete) – Vicenza

Il progetto è sostenuto da La Francia in Scena, stagione artistica dell’Institut francais Italia/Ambasciata di Francia in Italia