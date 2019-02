“Acque d’Abruzzo”, al via il ciclo di conferenze FAI a Pescara

Dal 15 febbraio al 13 aprile 2019 nella Sala Figlia di Iorio, Palazzo della Provincia

PESCARA – La Delegazione FAI Fondo Ambiente Italiano di Pescara, con il patrocinio della Provincia di Pescara, in occasione del lancio della campagna #salvalacqua, attivata dal FAI per la salvaguardia di questa indispensabile risorsa, e in concomitanza con l’anno delle acque, organizza il ciclo di conferenze dal titolo “Acque d’Abruzzo” a cura di Gianfranco Giancaterino.

Ai cinque incontri, in programma dal 15 febbraio al 13 aprile 2019, parteciperanno accademici, esperti e tecnici che analizzeranno la tematica dell’acqua e affronteranno il tema sia dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico, sia dal punto di vista storico-artistico.

Le conferenze, valide anche per l’esonero dal servizio e come ore di formazione per i docenti di ogni ordine e grado, si svolgeranno nella Sala Figlia di Iorio, Palazzo della Provincia di Pescara in orari pomeridiani.

PROGRAMMA

15 febbraio 2019

ore 17:00 Acque Superficiali e sotterranee dell’Appennino

Prof. Sergio Rusi (idrogeologo presso l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara)

22 febbraio 2019

ore 17:00 L’acqua nei beni FAI: Parco Villa Gregoriana a Tivoli

Dott.ssa Giorgia Montesano (Property Manager Villa Gregoriana)

ore 17:30 Nevi e ghiacci d’Abruzzo, risorsa e patrimonio da salvare

Prof. Gabriele Fraternali (geomorfologo)

15 marzo 2019

ore 17:00 Fiumi di guerra: corsi d’acqua e conflitti contemporanei

Prof. Enzo Fimiani (storico contemporaneista)

11 aprile 2019

ore 17:00 Approdi e rotte marittime dell’Abruzzo fra antichità e alto medioevo

Dott. Andrea R. Staffa (funzionario archeologo presso la Sopr. ABAP d’Abruzzo)

13 aprile 2019

ore 17:00 Acqua e acquedotti nell’Antichità. Alcuni esempi in Abruzzo

Dott.ssa Alessandra Ciarico (archeologa e speleologa)