Achille Lauro in concerto a Pescara per il Festival Dannunziano 2022

Il 7 settembre data abruzzese dell’Achille Lauro Superstar Tour in Piazza della Rinascita con ingresso gratuito

PESCARA – Achille Lauro è pronto a infiammare ancora l’Estate 2022: dopo le date già annunciate e lo strepitoso successo dell’Achille Lauro Superstar Tour si aggiunge un nuovo appuntamento estivo a ingresso gratuito a Pescara il 7 Settembre durante il Festival Dannunziano in Piazza della Rinascita.

Lauro porterà in scena un imponente show, dagli arrangiamenti ai costumi, mostrandosi al pubblico in una veste completamente nuova che permetterà di scoprire la sua anima Rock. Accompagnato dalla band con la sua formazione originale si esibirà in un imperdibile live di 34 brani con interludi musicali e tantissimo spettacolo.

L’Artista porterà sul palco, tra gli altri, “Stripper”, la canzone con cui ha gareggiato all’Eurovision Song Contest 2022, e i brani contenuti in “Lauro – Achille Idol Superstar, nuova edizione dell’album LAURO uscita l’11 febbraio. L’opera include 7 nuove bonus track, rappresentando una naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con il precedente album 1969. Tra queste è inclusa, “Domenica” – il brano con cui Achille Lauro ha gareggiato al settantaduesimo Festival di Sanremo, stupendo il pubblico con la sua performance iconica.

Per ulteriori informazioni consultare il sito di Friends & Partners www.friendsandpartners.it

LE DATE TOUR ESTATE 2022

03.07.22 NICHELINO (TO) – Sonic Park Stupinigi

(Recupero del 19 ottobre 2020, del 18 ottobre 2021 e del 16 Maggio 2022 – Teatro della Concordia)

ELECTRIC ORCHESTRA

05.07.22 MILANO – Ippodromo SNAI San Siro – Milano Summer Festival

(Recupero del 17 ottobre 2020, del 16 ottobre 2021 e del 6 Maggio 2022 – Lorenzini District)

ELECTRIC ORCHESTRA

08.07.22 BRESCIA – Arena Campo Marte

ELECTRIC ORCHESTRA

09.07.22 MAROSTICA (VI) – Marostica Summer Festival – Piazza Castello

ELECTRIC ORCHESTRA

12.07.22 ROMA – Ippodromo delle Capannelle – Rock in Roma

(Sostituisce le date del 27, 28 e 31 maggio al Palazzo dello Sport, recupero del 30, 31 Ottobre 2020 e 29, 30 Ottobre 2021)

ELECTRIC ORCHESTRA

14.07.22 TAORMINA (ME) – Teatro Antico

ELECTRIC ORCHESTRA

15.07.22 MESSINA – Piazza Duomo

(Recupero del 30 Dicembre 2021)

ELECTRIC ORCHESTRA

17.07.22 MATERA – Sonic Park Matera

ELECTRIC ORCHESTRA

18.07.22 NAPOLI – Arena Flegrea

(Recupero del 24 ottobre 2020, del 23 ottobre 2021 e del 21 Maggio 2022 – Casa della musica)

ELECTRIC ORCHESTRA

20.07.22 FIRENZE – Piazza della Santissima Annunziata

(Recupero del 28 ottobre 2020, del 26 ottobre 2021 e del 25 Maggio 2022 – Tuscany Hall)

ELECTRIC ORCHESTRA – SOLD OUT

21.07.22 SIENA – Fortezza Medicea

ELECTRIC ORCHESTRA

23.07.22 CATTOLICA (RN) – Arena della Regina

(Recupero del 22 ottobre 2020, del 21 ottobre 2021 e del 19 Maggio 2022 – Cesena, Nuovo Carisport)

ELECTRIC ORCHESTRA

27.07.22 BELLINZONA – Castle on Air

ELECTRIC ORCHESTRA

05.08.22 ROCCELLA IONICA (RC) – Teatro al Castello

ELECTRIC ORCHESTRA

07.08.22 LECCE – Oversound Music Festival – Pala Live

ELECTRIC ORCHESTRA

08.08.22 BISCEGLIE (BT) – Arena del Mare

ELECTRIC ORCHESTRA

13.08.22 ARBATAX (NU) – Arabax Music Festival – Piazzale Rocce Rosse

20.08.22 CIVITAVECCHIA (RM) – Civitavecchia Summer Festival – Piazza della Vita

ELECTRIC ORCHESTRA

26.08.22 OSIMO (AN) – Piazza del Municipio

27.08.22 GUBBIO (PG) – Gubbio Doc Fest – Arena

04.09.22 PRATO – Settembre Prato è Spettacolo – Piazza Duomo

07.09.22 PESCARA – Festival Dannunziano – Piazza della Rinascita

NUOVA DATA

09.09.22 TARANTO – Medita Festival – Rotonda del Lungomare

ELECTRIC ORCHESTRA

12.09.22 PISA – Summer Knights – Piazza dei Cavalieri