Teramo Calcio, incontro Commissione tecnica: esito delle operazioni

TERAMO – La Commissione, riunitasi in data odierna alle ore 16.00, e partecipata personalmente dal Sindaco, ha acquisito la documentazione integrativa richiesta con proprio precedente Verbale ed in particolare ha ottenuto dai soci comparsi, Sigg.ri Romolo de Baptistis, Eddy Rastelli e Lorenzo Ponzuoli, la precisazione relativa alla interazione con il territorio per lo sviluppo del calcio giovanile e per la promozione del calcio femminile.

I rappresentanti della società Città di Teramo hanno, poi ulteriormente specificato i termini del loro progetto che è stato corredato anche da un programma di sviluppo per la popolazione diversamente abile, con riferimento al calcio paralimpico e sperimentale.

Inoltre, i soci, con l’ausilio del proprio professionista di fiducia Dott. Marco D’Alfonso hanno illustrato alla Commissione il budget presunto per la stagione 2022/2023, riferita al campionato di Serie D, precisandone le uscite e le entrate ed evidenziando di avere aggregato una cordata composta da circa n. 40, tra imprenditori e società commerciali, che comprende nomi di sicura affidabilità, largamente conosciuti e stimati nell’ambiente imprenditoriale.

I soci dichiarano, anche, che la base associativa è destinata sicuramente ad aumentare nei prossimi giorni, con il rientro degli imprenditori dalle ferie e la ripresa delle attività produttive, stante l’entusiasmo che si è generato in città per una iniziativa di questo genere, volta a garantire la prosecuzione del calcio teramano e la valorizzazione delle risorse del territorio.

L’aggregazione di imprenditori e società commerciali, di cui sopra, comprende nomi di alto profilo, largamente conosciuti e stimati nell’ambiente imprenditoriale ed il cui numero, destinato ad aumentare, costituisce un volano per la ripartenza dell’economia locale.

La Commissione valutata positivamente la risposta del territorio nei confronti del progetto della SSD Città di Teramo, e nel dovuto rispetto delle imminenti decisioni degli Organi giurisdizionale e Federali, riserva di formalizzare il provvedimento finale.