A Sulmona la quarta edizione di Abwine: ecco quando

Il 2 e 3 luglio il Cortile di Palazzo SS. Annunziata ospiterà la quarta edizione dell’evento più atteso da parte di tutti i Winelovers

SULMONA – L’associazione culturale Terradriatica, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier Abruzzo e la delegazione AIS sulmonese coordinata dalla Sommelier professionista Elisa Colella presentano la quarta edizione di “Abwine”, l’evento enogastronomico, sostenuto dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Sulmona e dalla Fondazione Carspaq, nato nel 2018 in partnership con Meta produzioni, durante il quale sarà possibile degustare parte dei migliori vini regionali, oltre che ad un’ampia offerta in termini di formazione e di eventi culturali gratuiti.

Sono previste etichette in degustazione rappresentative di oltre 60 aziende del territorio, in una vetrina dedicata anche all’osservazione da parte di operatori e giornalisti del settore, in un ambiente raffinato che ha messo in mostra, agli occhi dell’Abruzzo, fin dalla prima edizione, il cuore della Città di Sulmona.

Tra gli appuntamenti più rilevanti della manifestazione in programma sabato 2 luglio alle ore 19:00 il Workshop moderato dal Sommelier professionista Massimo Maiorano, Consigliere regionale AIS “I Montepulciano Terra di Casauria e Terre dei Vestitini” Particolarità e differenze con le altre sottozone d’Abruzzo con Concezio Marulli presidente dell’associazione Produttori Montepulciano “Terre di Casauria” ed Enrico Marramiero presidente dell’associazione Produttori Montepulciano “Terre dei Vestitini”.

Domenica 3 luglio alle ore 19:15 occhi puntati su “Quattro Cerasuoli in Abruzzo – Sud, Ovest, Nord ed Est le coordinate di una tendenza” Tavola rotonda condotta dal Sommelier professionista Massimo Iafrate. Interverranno il produttore Ottaviano Praesidium, l’Enologo ed Agronomo Guerino Pescara e per conto di AIS Abruzzo Gaudenzio D’Angelo e Angela Di Lello.

Tornano le degustazioni Experience, fra gli appuntamenti più attesi della manifestazione, dei veri e propri focus specifici su alcune delle migliori realtà produttive abruzzesi. Quest’anno saranno le aziende “Praesidium” il sabato e “McCalin” la domenica le protagoniste degli appuntamenti Experience al cui termine potremo assistere allo Show Cooking “Di padre in figlio” con chef Attilio Maiorano.

La manifestazione, nata con l’obiettivo di far conoscere la produzione vitivinicola abruzzese e legarla ad arte e cultura, anche quest’anno ospiterà diversi appuntamenti culturali gratuiti come la performance e l’esposizione delle opere dell’artista Luca Valerio D’Amico, artista cosmopolita di origine romana con collaborazioni ed esposizioni in tutto il mondo. In ambito letterario Abwine 2022 ospiterà la presentazione del nuovo volume della Dott.ssa Lucia Colalancia dal titolo “Le parole servono” edito da BookRoad e la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Internazionale “Ovidio – Pubblica il tuo libro” I Edizione 2022 a cura di Lupi Editore e ancora musica dal vivo con il duo jazz Simona Capozucco (voce/flauto) Giacomo Salario (pianoforte), Djset e molto altro.

Abwine è un luogo di incontro e di ritrovata comunità, dove la promozione territoriale diviene mezzo di sana coesione sociale e rappresenta il filo rosso di una narrazione più complessa che lega cultura, arte, storia ed enogastronomia di un intero territorio, con l’obiettivo di valorizzare l’Abruzzo in tutte le sue sfaccettature.