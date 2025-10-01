L’Abruzzo conquista Roma: visibilità globale al WTTC Summit 2025

REGIONE – La Regione Abruzzo ha partecipato al World Travel & Tourism Council Global Summit 2025 di Roma, il più importante evento internazionale dedicato al turismo. Il sottosegretario Daniele D’Amario ha definito l’iniziativa “un’occasione unica per dare visibilità all’Abruzzo in un contesto internazionale”.

La presenza abruzzese ha favorito partnership strategiche e la promozione dell’offerta turistica regionale verso un pubblico globale. D’Amario ha sottolineato il successo della stagione estiva e la crescente domanda di mete autentiche e fuori dalle rotte convenzionali, come l’Abruzzo.

La partecipazione si è svolta nell’ambito del protocollo d’intesa con le Camere di Commercio abruzzesi, all’interno dell’area espositiva curata da Enit – Agenzia nazionale per il turismo, nel Villaggio Italia.