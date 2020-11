Abruzzo, studenti pendolari: al via lo sconto sugli abbonamenti

REGIONE – “Il progetto di legge presentato dal sottoscritto e approvato oggi all’unanimità dall’aula, recante “Misure di sostegno al pendolarismo per gli studenti dei Comuni d’Abruzzo al di sotto dei 3000 residenti”, rappresenta un atto concreto e denso di significato” lo afferma in una nota Luca De Renzis, consigliere regionale (Lega), che scrive “Nel solco dei comportamenti che come Lega Salvini Abruzzo abbiamo adottato, e più in generale come forze di maggioranza e di governo, la legge va incontro ad una esigenza concreta dei cittadini abruzzesi (in questo caso specifico gli studenti e le loro famiglie), peraltro la legge ha un forte valore simbolico poiché fornisce un ulteriore sostegno agli studenti residenti nei comuni più piccoli della regione con il fine di abbattere ogni discriminazione all’interno del perimetro dell’Abruzzo“ prosegue De Renzis “Aggiungo per correttezza che interventi simili erano già stati concretizzati attraverso atti regionali risultati lacunosi, lacune che noi abbiamo colmato con misure consolidate di sostegno al pendolarismo studentesco, per i residenti nei Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti; l’obiettivo della misura approvata si racchiude in una riduzione pari al dieci per cento del costo del titolo di viaggio nominativo, mensile o annuale e gestiti da TUA e da altri vettori del trasporto pubblico locale, agli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico. L’estensione del sostegno agli studenti pendolari dei Comuni fino ai 5000 abitanti è frutto di una sinergia bipartisan di lavoro con i colleghi del centrosinistra e grazie al gruppo consiliare della Lega che ha trovato le ulteriori coperture finanziarie;con questa legge si evitano pertanto sperequazioni e inoltre si rende stabile e continuativo l’intervento, e ciò rappresenta un vantaggio sia per gli utenti in termini di certezze, sia per gli organismi coinvolti in termini organizzativi” conclude il consigliere De Renzis.

LA NOTA DI BLASIOLI

“Sarà esteso a tutti i comuni fino a 5.000 abitanti lo sconto del 10 per cento sugli abbonamenti degli studenti pendolari, grazie a un emendamento presentato dai gruppi Pd, Abruzzo in Comune e Gruppo Misto alla legge sul pendolarismo, che fino ad oggi non consentiva questa possibilità”, così il consigliere Pd Antonio Blasioli, promotore dell’emendamento che è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta di oggi.

La precedente disciplina consentiva scontistiche per gli studenti dagli 11 a 26 solo alle aree svantaggiate: “Con questo emendamento sottoscritto da tutti i consiglieri del centrosinistra e votato all’unanimità dall’aula, questo beneficio sarà più esteso – spiegano Blasioli e i consiglieri Silvio Paolucci, Dino Pepe, Pierpaolo Pietrucci, Sandro Mariani e Marianna Scoccia – Questo significa che rientreranno nell’applicazione anche i Comuni di Nocciano, Picciano, Cugnoli, Cappelle sul Tavo , Catignano, Torre dei Passeri, Rosciano, Alanno, Moscufo, Santa Maria Imbaro, Pollutri, Villamagna, Rocca San Giovanni, Controguerra, Sant’Eusanio del Sangro, Mozzagrogna, Crecchio, Torino di Sangro, Casalincontrada, Altino, Morro d’Oro, Colonnella, Orsogna, Tollo, Ripa Teatina, Paglieta, Torrevecchia Teatina, Castel Frentano e Miglianico.

Abbiamo espresso anche l’auspicio che nel 2021 si possa estendere anche la platea, perché con questa modifica resterebbero fuori solo una trentina di Comuni, tra cui i capoluoghi di Provincia e ci sono casi di studenti che da questi centri si spostano verso le scuole di Alanno o Villa Santa Maria ed è giusto che in quanto studenti abbiano un uguale trattamento. Un risultato di squadra, a tal proposito vogliamo ringraziare i Giovani Democratici abruzzesi, da tempo sensibili alle iniziative a favore della popolazione studentensca. Il provvedimento aveva avuto già il via libera deciso della Commissione Trasporti ed è stato supportato anche dal consigliere di maggioranza Luca De Renzis proponente della legge, che voglio ringraziare, perché questo risultato è un buon esempio di lavoro condiviso, soprattutto in questo caso in cui il dialogo positivo fra maggioranza e opposizione, va a vantaggio della fascia alla quale la politica deve dare maggiore attenzione, i nostri giovani”.