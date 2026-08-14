Abruzzo: avviso per rastrelliere portabiciclette a supporto della mobilità cicloturistica

REGIONE – La Regione Abruzzo, nell’ambito del progetto europeo CYROS, ha pubblicato un avviso rivolto agli operatori turistici e della mobilità interessati a installare rastrelliere portabiciclette sui propri vettori per favorire la mobilità cicloturistica. Le rastrelliere, destinate ai veicoli utilizzati per servizi di trasporto e collegamento, saranno concesse in comodato d’uso gratuito. L’obiettivo è potenziare il trasporto bici lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi e la rete cicloturistica regionale.

Il progetto CYROS, finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia Croazia 2021-2027, punta a rafforzare la Ciclovia Adriatico-Ionica attraverso soluzioni innovative di mobilità sostenibile, turismo lento, infrastrutture dedicate e servizi digitali.

Possono presentare domanda: tour operator, strutture ricettive, gestori di attrazioni turistiche, enti pubblici e privati che promuovono il territorio, imprese turistiche, associazioni, società aeroportuali, NCC e altri operatori della mobilità.

Le candidature devono essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo dpa017@pec.regione.abruzzo.it entro le ore 17 del 7 settembre.