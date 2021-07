Abruzzo, presentato progetto di legge per valorizzare il patrimonio culturale

La Porta (Lega): “L’Abruzzo necessita di linee guida in materia di beni e attività culturale anche in vista del PNRR”

REGIONE – “L’obiettivo del progetto di legge a mia firma è quello di dotare la Regione Abruzzo di un provvedimento che possa valorizzare l’inestimabile patrimonio culturale presente sul territorio e di agevolare il partenariato tra pubblico e privato disciplinando le modalità attraverso cui i privati possano finanziare e sostenere i beni e le attività connesse ai settori della cultura. La nostra Regione, in materia, presenta lacune importanti, infatti non è mai stato recepito il D.Lgs. 42 del 2004 ‘ Codice dei beni culturali e del paesaggio“.

Lo dichiara Antonietta La Porta (Lega), consigliere regionale, a latere della conferenza stampa per la presentazione del progetto di legge, svoltasi ieri pomeriggio al piazzale della Scuola adiacente al sito archeologico di Alba Fucens, a cui hanno preso parte Luigi D’Eramo (Lega), segretario regionale e deputato, e Emanuele Imprudente, vice presidente della Giunta regionale.

“L’Abruzzo, in termini di patrimonio artistico, nulla ha da invidiare ad altre regioni ma necessita di linee guida in materia di beni e attività culturali anche, e soprattutto, in prospettiva del Piano Nazionale di ripresa e resilienza che destina 6 miliardi alla cultura” prosegue La Porta” La cultura sarà alla base della ripartenza del Paese e della nostra regione, lo dimostrano le azioni del Governo Draghi che ha attuato il ‘ cambio passo’ con interventi per il rilancio dei borghi, per la sicurezza antisismica dei luoghi di culto, fino alla digitalizzazione, alla creatività e al potenziamento dell’industria cinematografica” conclude La Porta.