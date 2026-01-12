Abruzzo, in servizio 40 nuovi autobus a metano: flotta TUA sempre più moderna

REGIONE – In Abruzzo prosegue il percorso di modernizzazione del trasporto pubblico locale: sono entrati in servizio 40 nuovi autobus alimentati a metano, già operativi sulle principali linee urbane ed extraurbane della regione. L’intervento rientra nel piano pluriennale di investimenti portato avanti dalla Regione Abruzzo insieme a TUA, con l’obiettivo di rinnovare progressivamente la flotta e migliorare la qualità complessiva dei servizi.

L’arrivo dei nuovi mezzi non rappresenta un episodio isolato, ma un tassello di un progetto strutturato che negli ultimi anni ha permesso di innalzare gli standard di sicurezza, affidabilità e sostenibilità ambientale del trasporto pubblico regionale. Grazie alla continuità degli investimenti, l’età media degli autobus TUA è oggi di circa 8 anni, ben al di sotto della media nazionale che oscilla tra gli 11 e i 12 anni.

Dal punto di vista ambientale, i nuovi autobus a metano garantiscono emissioni significativamente inferiori rispetto ai mezzi di precedente generazione, contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione dell’impatto ambientale. La distribuzione dei 40 mezzi è stata definita sulla base delle esigenze dei diversi bacini di utenza, seguendo criteri di equità territoriale: 12 autobus a Giulianova, 4 a Lanciano, 6 ad Avezzano, 8 a Sulmona, 3 sull’asse Pescara–Penne e 7 sulle linee extraurbane di Pescara.

Le dichiarazioni dell’assessore D’Annuntiis

L’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis ha sottolineato come l’immissione dei nuovi autobus rappresenti un ulteriore passo nel percorso di rinnovamento avviato da anni: «Si tratta di interventi che rafforzano il sistema nel suo complesso, inserendosi in un piano organico di investimenti che procede per fasi successive su scala regionale». D’Annuntiis ha ribadito che tutti i servizi continueranno a essere garantiti senza modifiche a orari, frequenze e modalità di vendita, e che il trasporto pubblico regionale rimane organizzato come servizio locale, con l’obiettivo di renderlo sempre più moderno, sostenibile ed efficiente. L’assessore ha inoltre evidenziato l’importanza del personale, considerato parte integrante del sistema e del suo sviluppo.

Le caratteristiche dei nuovi autobus

I nuovi Iveco Crossway City LE e Line NF da 12 metri rappresentano un salto di qualità sotto il profilo tecnologico e ambientale. Alimentati a gas naturale compresso e compatibili con il biometano, riducono drasticamente le emissioni di particolato, ossidi di azoto e anidride carbonica. Sul fronte della sicurezza, i mezzi sono dotati di sistemi avanzati di assistenza alla guida, monitoraggio degli angoli ciechi e controllo dell’attenzione del conducente. Grande attenzione è stata riservata anche all’accessibilità: pianale ribassato, rampe dedicate e spazi ottimizzati facilitano la salita e la discesa dei passeggeri, migliorando i tempi di fermata. Gli interni moderni, la climatizzazione efficiente e la ridotta rumorosità del motore contribuiscono a un comfort di viaggio superiore, mentre l’efficienza dei motori consente una riduzione dei consumi e dei costi di gestione.

Con questa nuova dotazione, la Regione Abruzzo conferma la volontà di investire in un sistema di trasporto pubblico sempre più moderno, sicuro e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e dei territori.