Abruzzo dental forum 2021 a Pescara: il programma

Incontri e workshop, sponsor ed espositori per il grande evento del settore odontoiatrico in programma il 1 e 2 ottobre al Padiglione Becci al Marina di Pescara

PESCARA – L’universo dell’odontoiatria per l’Abruzzo dental forum, appuntamento Andi-Associazione nazionale dentisti italiani, in programma il primo e due ottobre al Porto turistico Marina di Pescara – Padiglione Becci. Due giorni per fare il punto della professione, all’insegna di un lavoro di squadra. Un appuntamento Andi-Associazione nazionale dentisti italiani.

In scaletta quindi interventi di professionisti abruzzesi nonché nazionali e internazionali, workshop, all’insegna di confronto, innovazione e promozione. Non mancano le aziende espositive: quaranta quelle che hanno scelto l’appuntamento abruzzese. L’anno scorso l’appuntamento ha fatto registrare oltre 400 presenze, quest’anno gli ingressi saranno organizzati in base al rispetto delle norme contro la diffusione del Covid.

Il team odontoiatrico dunque non si ferma, per ritrovarsi nell’eccellenza. «Un primo grande evento, possibile ora dopo il lockdown e l’emergenza Covid – commenta Antonio Tafuri, presidente Andi Abruzzo –. Per il settore odontoiatrico vuol dire avviarci con decisione verso la normalità attraverso il confronto, l’innovazione e la promozione. Torneremo uniti in un congresso che sappia renderci orgogliosi e felici di stare insieme due giorni per la crescita delle nostre professioni. Offriamo un programma scientifico che vede coinvolte tutte le figure professionali del team odontoiatrico, filo conduttore di un evento che si colloca tra i primi del settore nel panorama odontoiatrico nazionale. Insieme ai miei collaboratori siamo orgogliosi di offrire a tutta l’odontoiatria abruzzese un’occasione unica per ritrovarsi e avviarsi verso una situazione di normalità attraverso un momento di confronto, innovazione e promozione».

Il congresso si rivolge a tutto il team odontoiatrico, dunque ed è aperto gratuitamente agli studenti dei corsi di laurea di odontoiatria e protesi dentaria. «In pochi ritenevano possibile organizzare una manifestazione come Abruzzo Dental Forum 2021. Paradossalmente, questa circostanza ha rappresentato un ulteriore incentivo a tornare insieme in un evento di alto profilo, sia culturale che associativo. La risposta entusiastica di relatori e sponsor, che ringrazio, è stata una ulteriore conferma di quanto questo desiderio fosse condiviso» aggiunge Paolo Cardelli, segretario culturale regionale dell’Andi.

L’evento ha il patrocinio di Andi-Associazione nazionale dentisti italiani, Città di Pescara, Università degli studi Gabriele d’Annunzio, Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Teramo, ordine provinciale di Chieti dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

PROGRAMMA

Venerdì 1 ottobre 2021

LUCIO DANIELE

Le chiavi del successo in Endodonzia

9:00 | Main hall

SESSIONE ODONTOIATRI

DOTT. PARIDE ZAPPAVIGNA E IVANA D’ADDARIO, ASO

Corso aggiornamento ASO

9:30 | Sala Cascella

SESSIONE ASSISTENTI ALLA POLTRONA

Le quattro competenze dell’ASO per la crescita dello Studio Odontoiatrico

Le fasi dei processi di sterilizzazione: dalla dismissione allo stoccaggio con tracciatura

VALENTINO SEGHETTI

Odontotecnica Digitale: materiali e tecniche in costante evoluzione

9:15 | Sala d’Annunzio

SESSIONE ODONTOTECNICI

MAURIZIO SERAFINI

Nuovo approccio per rialzo del seno mascellare per via crestale

10:20 | Main Hall

SESSIONE ODONTOIATRI

LUIGI CICCARELLI

Funzione incontra estetica

10:15 | Sala d’Annunzio

SESSIONE ODONTOTECNICI

IN COLLABORAZIONE CON GENOBILE

Coffee break

11:15 | Area food

ANDREA ENRICO BORGONOVO

Implantologia ceramica tra attuali certezze e prospettive future: 15 anni di esperienza clinica

12:00 | Main Hall

SESSIONE ODONTOIATRI

IN COLLABORAZIONE CON GENOBILE

Lunch break

13:15 | Area Food

MICHELE MANACORDA

Implantologia computer assistita: dalla diagnostica 3D alla chirurgia per il carico immediato

14:30 | Main hall

SESSIONE ODONTOIATRI

DOTT. FEDERICO NARDUCCI E ODT. GENNARO NARDUCCI

Quale confine nei restauri parziali e totali coronali metal free; l’utilizzo di zirconia e disilicato nelle riabilitazioni protesiche. Preparazione e cementazione.

15:20 | Main hall

SESSIONE COMUNE ODONTOIATRI/ODONTOTECNICI

IN COLLABORAZIONE CON FALCONE DOLCIARIA

Coffee break

16:15 | Area food

MASSIMO FAGNANI

Impianti pterigoidei: utilità dell’appoggio distale nelle atrofie mascellari

17:30 | Main Hall

SESSIONE ODONTOIATRI

WORKSHOP

“La prevenzione e la remineralizzazione in ortodonzia”

“Flusso digitale. Opportunità e vantaggi dello scanner intraorale”

“Workflow in implantologia digitale”

Sabato 2 ottobre 2021

MATTEO INVERNIZZI

Modern Implant Strategies

08:45 | Main Hall

SESSIONE ODONTOIATRI

DOTT. PARIDE ZAPPAVIGNA E IVANA D’ADDARIO, ASO

Corso aggiornamento ASO

9:00 | Sala Cascella

SESSIONE ASSISTENTI ALLA POLTRONA

Organizzazione del lavoro nello Studio Odontoiatrico e gestione del tempo a partire dall’agenda

La preparazione giornaliera della linea di sterilizzazione con i test periodici dell’autoclave

Universo Zirconia: prospettiva del monolitico

MARCO STOPPACIOLI

Esperienze nella protesi dento-scheletrica in ossidi di zirconio.2

9:15 | Sala d’Annunzio

SESSIONE ODONTOTECNICI

GIUSEPPE CARRIERI

Endodonzia chirurgica guidata

9:50 | Main Hall

SESSIONE ODONTOIATRI

Universo Zirconia: prospettiva del monolitico

GERMANO ROSSI

Evoluzione protesi in Y-TZP: la tecnica “Only One Block Zr Hybrid” design monolitico e design ibrido a confronto

10:15 | Sala d’Annunzio

SESSIONE ODONTOTECNICI

GIUSEPE BAVETTA

Il digital workflow per l’ottimizzazione ed il successo estetico in implantologia

10:30 | Main Hall

SESSIONE ODONTOIATRI

ODONTOTECNICI

Tavola rotonda di confronto

11:15 | Sala d’Annunzio

SESSIONE ODONTOTECNICI

MASSIMO FRASCARIA

Diagnosi e pianificazione in implantologia orale nell’era digitale: la “data integration”

11:30 | Main hall

SESSIONE ODONTOIATRI

IN COLLABORAZIONE CON GENOBILE

Light lunch

12:30 | Area food

EDOARDO MARCHESE

Posizionamento “ragionato” dei brackets in tecnica SW secondo i principi gnatologici: “iniziare con la fine in mente”

13:40 | Main Hall

SESSIONE ODONTOIATRI