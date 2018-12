Dal 7 dicembre al 7 gennaio il Festival coinvolgerà in particolare i territori colpiti dal sisma: location e orari

TERAMO – Conto alla rovescia per l’edizione invernale del Festival Abruzzo dal Vivo che coinvolgerà l’intero territorio abruzzese e in particolare i territori dei comuni colpiti dal sisma. Si parte dal 7 dicembre a Fano Adriano con il Concerto di Natale – Coro di Voci Bianche “Bonaventura Barattelli” e arriverà fino al giorno dell’Epifania con una serie di appuntamenti per grandi e piccini. Ricco il cartellone di seguito nel dettaglio riportati di questo cartellone con spettacoli, eventi, laboratori e intrattenimento per grandi e piccini.

Abruzzo dal Vivo, nasce per iniziativa della Regione Abruzzo, curato dal Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio Servizio Beni e Attività Culturali. Sin dalla sua prima versione estiva è il festival della voglia di rinascere, della forza degli abruzzesi, della potenza della cultura come strumento di aggregazione e di crescita. Il Festival conta circa 70 appuntamenti, tra concerti, spettacoli per grandi e piccini, cabaret, magia, prosa e teatro ragazzi, musica classica, pop, blues, jazz ed etnica incontri con grandi personaggi e artisti di strada.

ABRUZZO DAL VIVO WINTER 2018, IL PROGRAMMA:

08 DICEMBRE / FANO ADRIANO

dalle ore 16.00 Concerto di Natale – Coro di Voci Bianche “Bonaventura Barattelli”

ore 17.00 ZOÈ, il principio della vita – spettacolo con trampolieri, musica e mangiafuoco

ore 17.00 Baita degli Elfi Golosoni – canti, musiche e luci

ore 17.00 Il campo della fiera – concerto

ore 21.00 Waiting for Missa – concerto jazz

ore 21.00 Antonella Ruggiero e l’Orchestra Popolare del Saltarello – concerto

ore 21.00 Ambrogio Sparagna – spettacolo concerto

ore 19.30 Il fuoco della terra – Reading multimediale e concerto

ore 21.00 Tradizioni Progressive – concerto

ore 16.30 In Fabula – spettacolo itinerante

ore 16.30 Santa Claus Parade – parata

ore 17.00 Piccolo piccolissimo Grande grandissimo – teatro ragazzi

ore 18.00 Peppe Barra – spettacolo concerto

ore 21.00 Il campo della fiera – concerto

ore 15.30 Moni Ovadia – spettacolo concerto

ore 16.30 Santa Claus Parade – parata

ore 17.00 In Fabula – spettacolo itinerante

ore 21.00 Christmas Swing – concerto

17 DICEMBRE / MONTORIO AL VOMANO

ore 21.00 Laura Wilson Nu’ movement – concerto gospel

ore 19.00 Laura Wilson Nu’ movement – concerto gospel

ore 21.00 Concerto di Natale – Orchestra da Camera Benedetto Marcello e Coro Masci

ore 21.00 MISSA – Composizione per Soli Coro e Orchestra

ore 21.00 La Municipàl – concerto

ore 21.00 Concerto di Natale – I Solisti Aquilani & Big Band del Conservatorio “Casella”

ore 16.30 I Folletti di Santa Claus – spettacolo itinerante

ore 17.00 La cicala, la formica e… – teatro ragazzi

ore 21.00 Concerto di Natale Banda E. Minervini – concerto

ore 21.00 Omar Pedrini – concerto

ore 16.30 Nativitas – spettacolo itinerante

ore 17.00 La magia del sorriso – spettacolo di magia musica e cabaret

ore 17.30 Gran concerto di Natale – Corelli Chamber Orchestra

ore 18.30 La Municipàl – concerto

ore 21.00 Mi Piace con Gabriele Cirilli – spettacolo

ore 17.00 Concerto itinerante – Banda E. Minervini

ore 17.30 Jhon Hackett & Marco Lo Muscio – concerto

Concerto per Rigopiano – Orchestra diretta dal M° Adriano Pennino con Giò Di Tonno

ore 15.30 Coro Polifonico Ars Vocalis – concerto

27 DICEMBRE / PIETRACAMELA

ore 16.30 Nativitas – spettacolo itinerante

ore 17.00 L’incantesimo degli Gnomi – spettacolo per bambini

ore 17.00 Ethnicabruzzo Ensemble– concerto

ore 17.30 Il Salotto di Palazzo Scesi – Spettacolo su grande drammaturgia dell’800

ore 17.00 L’incantesimo degli Gnomi – spettacolo per bambini

ore 17.00 The Blue Voices Ghosel Choir – concerto

ore 18.00 Concerto di Natale – Banda Marcuzzo

ore 21.00 Concerto di Natale – Orchestra da Camera Benedetto Marcello e Coro Masci

ore 21.00 Ethnicabruzzo Ensemble– concerto

ore 17.00 Gran concerto di Natale – Corelli Chamber Orchestra

ore 17.00 Concerto di Natale – Coro di voci bianche “Bonaventura Barattelli”

ore 18.00 Concerto di Natale – Banda E. Minervini

ore 21.00 Il campo della fiera – concerto

ore 17.00 Robin Hood nel Castello di Nottingham – teatro ragazzi

ore 18.30 Grand Hotel Teatro Comedy – spettacolo teatrale

ore 21.30 Cristina D’Avena e Geme-boy – concerto

ore 21.00 Concerto band locali – concerto

ore 23.00 Orchestra Popolare del Salterello

ore 24.00 Orchestra della Taranta

ore 15.30 Coro di voci bianche – concerto

ore 21.30 Ermal Meta – concerto

ore 17.00 Ethnicabruzzo Ensemble– concerto

ore 18.00 Carla Fracci – spettacolo incontro

3 GENNAIO / MONTORIO AL VOMANO

ore 20.30 Leo Bassi / Facce Comiche – spettacolo

ore 20.30 Yllana / Facce Comiche – spettacolo

ore 16.00 La Regina della Neve – spettacolo itinerante

ore 17.00 I tre porcellini – teatro ragazzi

ore 18.00 Munedaiko – concerto di Taiko

ore 21.00 Maldestro – concerto

ore 10.00 La Regina della Neve – spettacolo itinerante

ore 17.00 La lampada di Aladino – teatro ragazzi

ore 17.00 Epifany Parade – spettacoli di strada

ore 17.00 Musica e fuochi aspettando la befana – spettacoli itineranti

ore 17.30 Alice – spettacolo per ragazzi