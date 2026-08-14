Colonnine Poste Italiane: in Abruzzo rete di ricarica in forte crescita

REGIONE – In Abruzzo la mobilità elettrica è ormai una realtà diffusa, grazie alla rete di colonnine installate da Poste Italiane nell’ambito del progetto Polis. Oggi sono 87 le postazioni attive, per un totale di 174 prese di ricarica, accessibili 24 ore su 24 in 55 comuni sotto i 15mila abitanti, dalla costa alle aree interne. Altre 140 colonnine, già posizionate in 80 comuni, diventeranno operative dopo l’allaccio alla rete elettrica, ampliando ulteriormente la copertura regionale.

Un turista che volesse attraversare l’Abruzzo in modalità “full green” può contare su punti di ricarica distribuiti lungo tutti i principali itinerari. Nel Teramano, ad esempio, le prime tappe possibili sono Civitella del Tronto e Campli, porte d’ingresso del Parco nazionale del Gran Sasso. Proseguendo verso l’Aquilano, altre colonnine si trovano a Carapelle Calvisio e Navelli, mentre lungo la Valle Roveto sono disponibili a Balsorano, Capistrello e San Vincenzo Valle Roveto. Nella Marsica, i punti di ricarica sono presenti a Gioia dei Marsi, Luco dei Marsi, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Sante Marie, Scurcola Marsicana e Villavallelonga. Nel Parco Sirente‑Velino, invece, le colonnine sono attive a Fagnano Alto, Molina Aterno e Ovindoli.

Anche chi sceglie i percorsi montani del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise trova ricariche disponibili a Campo di Giove, Roccaraso e Pescasseroli. Lungo la costa, la rete accompagna il viaggiatore da Alba Adriatica fino alla Costa dei Trabocchi, con tappe possibili a Pescara, Ortona, Rocca San Giovanni e, in direzione sud, a Casalbordino. Nel Medio Vastese, ulteriori colonnine sono attive a Monteodorisio e Furci.

Il programma di installazione rientra nel progetto Polis, sviluppato attraverso protocolli d’intesa con i Comuni, che possono aderire senza costi per l’amministrazione e offrire un servizio aggiuntivo a cittadini e turisti, incentivando la mobilità sostenibile. Le richieste possono essere inviate all’indirizzo piccolicomuni@posteitaliane.it.

A livello nazionale, entro il 2026 Poste Italiane attiverà 10mila punti di ricarica elettrica 2×22 kW tipo Quick, con una quota di FAST DC da 50 kW, nelle pertinenze degli uffici postali o in spazi pubblici limitrofi. Un investimento che conferma l’impegno del Gruppo verso la sostenibilità, l’uso di energie rinnovabili e la riduzione dell’impatto ambientale della flotta aziendale, contribuendo allo sviluppo dei territori e del sistema Paese.