Abruzzo Circuito Spettacolo anche quest’anno nella NID Platform

ROMA – Il Presidente di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, Angelo Radica, si è recato a Roma nei giorni scorsi presso la sede dell’AGIS Associazione Generale Italiana dello Spettacolo e ha confermato la partecipazione di ACS alla RTO che insieme alla Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e agli enti locali, sta alla base del progetto NID Platform.

Attraverso il comitato artistico, NID Platform seleziona le migliori compagnie e gli spettacoli più rappresentativi, sia tra le realtà già consolidate, sia tra i coreografi emergenti, per mettere in contatto le compagnie italiane e gli operatori italiani e internazionali, creando un dialogo tra produzione e distribuzione e dando visibilità alla qualità artistica della scena italiana, nel rispetto della pluralità di linguaggi e poetiche.

“Essere tra i soci della NID è un onore e un impegno importante cui ACS ottempera dalla seconda edizione della NID nel 2014” commenta Eleonora Coccagna direttore di ACS “vuol dire far parte di una ristretta rosa di operatori nazionali che hanno la grande responsabilità di indicare la strada della produzione coreutica in Italia. Un compito strategicamente delicato che però è fondamentale per far sì che le produzioni dei nostri talentuosi danzatori siano apprezzate dai distributori nazionali, ma soprattutto internazionali”.