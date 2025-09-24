Abruzzo, 7,2 milioni per il Patto delle Competenze: nuovo avviso GOL

REGIONE – La Regione Abruzzo si prepara a pubblicare, a ottobre, un nuovo avviso nell’ambito del Programma GOL, con una dotazione finanziaria di 7,2 milioni di euro. Il progetto, denominato Patto delle competenze e per l’occupazione, è rivolto principalmente a disoccupati, percettori di sostegni al reddito, lavoratori fragili e giovani NEET.

L’iniziativa punta a rafforzare il legame tra imprese e organismi di formazione per sviluppare competenze professionali in linea con le esigenze del mercato del lavoro. L’assessore al Lavoro, Tiziana Magnacca, ha presentato l’avviso in anteprima, sottolineando l’obiettivo di creare una sinergia tra aziende, Centri per l’impiego e enti formativi.

Il percorso si articola in due fasi: una di analisi dei fabbisogni aziendali, che potrebbe portare alla definizione di nuovi profili professionali, e una di formazione, affidata agli organismi accreditati. Secondo Magnacca, il modello adottato sta già dando risultati, con un incremento occupazionale tra i più alti in Italia nell’ultimo trimestre.