“A Teatro con Gusto”, di e con Corrado Oddi, in scena al Teatro dei Marsi

Lo spettacolo, che riunisce Teatro e cultura enogastronomica, andrà in scena al Teatro dei Marsi di Avezzano il 29 febbraio

AVEZZANO – Corrado Oddi torna sul palco con “A Teatro con Gusto”. Lo spettacolo, da lui ideato e scritto, andrà in scena al Teatro dei Marsi di Avezzano giovedì 29 febbraio, con inizio alle ore 21.

“A Teatro con Gusto”, che rientra nel cartellone della stagione di prosa 2023-2024, fortemente voluta dalla Giunta del Sindaco Di Pangrazio, é un format collaudato che ha sempre riscosso grande successo in tutte le location sparse per l’Italia in cui, negli anni, é stato proposto. Nasce dall’idea di unire, in un unico evento, Teatro e cultura enogastronomica, con lo scopo di promuovere l’una attraverso l’altro. D’altronde la relazione fra teatro e cibo è antica quanto la storia dello spettacolo ed é stata fonte di ispirazione di lunghissimi trattati. Basti pensare che durante l’epoca romana gli spettacoli teatrali avevano come scenografia feste sacre e profane e che nel periodo rinascimentale non c’era Re che non allestisse a corte lauti banchetti in occasione di danze e spettacoli.

Il cibo è parte essenziale della nostra vita e ha caratterizzato scenari e realismo di grandi autori. Eduardo De Filippo, nelle sue opere, mostra la passione per l’arte del cucinare mentre l’atto del mangiare esprime il senso vero di una parte essenziale del suo e del nostro “essere”: lo stare insieme in famiglia, il racconto, la conoscenza, il confronto… la convivialità.

Il monologo che Corrado Oddi interpreterà in apertura di spettacolo sarà proprio incentrato sul rapporto che gli italiani hanno con il cibo. Seguirà un cooking show, con relativa degustazione, a cura della raffinata chef Lady Letizia Cucchiella, reduce dall’esperienza di Casa Sanremo. Lo spettacolo si concluderà con la lettura in chiave comica e ironica di poesie e brani di Trilussa e Gioacchino Belli, affidata a Oddi. Per l’occasione l’attore sarà accompagnato dalle note della fisarmonica e della chitarra di Fabio Orfanelli e dalla voce di Emanuela Vitale. Lo spettacolo vedrà la partecipazione straordinaria di Sandro Scapicchio.

