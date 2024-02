Pescara, aggrediti finanzieri intervenuti per sedare una lite tra coniugi

I militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza, allertati dal personale del porto turistico “Marina di Pescara”, sono intervenuti per sedare una lite tra coniugi

PESCARA – Nel tardo pomeriggio di domenica, militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza, allertati dal personale del porto turistico “Marina di Pescara”, sono intervenuti per sedare una lite tra coniugi. Giunti prontamente sul posto, hanno cercato di placare gli animi esagitati della coppia, ma alla vista dei militari l’uomo ha reagito con percosse, minacce ed insulti, motivo per cui è stato bloccato e arrestato. Sopraggiunta in supporto una pattuglia della Volante della Polizia di Stato si è proceduto al trasporto dell’aggressore presso i locali della Questura in attesa del giudizio per direttissima mentre per la donna è stato richiesto l’intervento del 118.

La sentenza è stata emessa lunedì ed ha visto il patteggiamento dell’uomo, al quale è stata inflitta una condanna a 9 mesi di reclusione.

Due finanzieri sono stati trasportati in ospedale e refertati per traumi contusivi.