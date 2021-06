In programma sabato mattina, 5 giugno presso il Molo di Martinsicuro con i bimbi del servizio Pedibussil’iniziativa di sensibilizzazione ambientale

MARTINSICURO – L’Amministrazione Comunale di Martinsicuro, Assessorato alla Pubblica Istruzione e Assessorato all’Ambiente, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Martinsicuro, organizza per sabato 5 giugno l’evento “A scuola con Pedibus: Valorizzazione di buone pratiche – Overshoot Day 2021”.

L’iniziativa, che punta a sensibilizzare già in tenera età al rispetto per l’ambiente, avrà inizio alle ore 9:30 presso il Molo di Martinsicuro con i bimbi del servizio Pedibus, già attivo sul territorio comunale dallo scorso autunno, che invitano i loro compagni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo a provare questa “buona pratica dell’andare tutti assieme a piedi a scuola” per far conoscere a sempre più studenti, e alle loro famiglie, questa esperienza formativa che, nell’anno scolastico appena trascorso, ha fatto registrare risultati lusinghieri.

“L’Amministrazione Comunale si è impegnata, sin dal suo insediamento, nell’implementazione delle buone politiche ambientali mettendo in campo numerose iniziative, come la scelta di prodotti biologici per le mense comunali, l’uso di prodotti plastic-free, l’implementazione delle piste ciclabili e la realizzazione di diverse campagne ad hoc su questi temi” dichiarano il Sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni, il Vice-Sindaco ed Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Pinuccia Camaioni e l’Assessore all’Ambiente Marco Cappellacci. “Negli ultimi decenni, in particolare, si è registrato un aumento esponenziale nel consumo delle risorse terrestri che deve portare tutti noi ad una seria riflessione su dove la nostra società sta andando e, anche in tale ottica, abbiamo deciso di portare certe tematiche proprio nelle aule della scuola primaria, convinti che i bambini siano sì il futuro di questo pianeta, ma che al contempo debbano essere anche il suo presente ed iniziare, sin da subito, a comprendere che le risorse non sono infinite e non possiamo quindi continuare a sprecarle”.

“Visto quindi il grande entusiasmo con il quale è stato accolto il Pedibus abbiamo scelto di organizzare proprio un evento a tema nel corso del quale, non solo altri bambini potranno conoscere e provare questa esperienza già vissuta dai loro compagni, ma potranno inoltre farsi ambasciatori verso i ragazzi più grandi e gli adulti dell’importanza delle buone pratiche ambientali e del rispetto del pianeta e delle sue risorse” concludono gli Amministratori truentini e la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” Barbara Rastelli. “Invitiamo quindi tutti sabato mattina a partecipare alla passeggiata naturalistica presso il sentiero lungo l’argine del fiume Tronto, un’esperienza unica e formativa per i cittadini di domani che, ne siamo certi, li avvicinerà sempre più verso certi temi”.