8° Memorial Emilio Della Penna a Giulianova: ecco quando

Torna dal 15 al 18 Aprile la manifestazione che si rivolge agli allievi delle scuole calcio italiane: ecco l’annuncio

GIULIANOVA – Dal 15 al 18 Aprile ritorna il “Memorial Emilio Della Penna”, torneo dai grandi numeri e dalle enormi potenzialità di coinvolgimento, che si rivolge agli allievi delle scuole calcio italiane. Giulio Ettorre, Leo Di Giannattasio, Francesco Di Filippo, Pasqualino Rossi ed Armando Falini, che hanno ideato ed organizzato la manifestazione, lo annunciano con entusiasmo sin da ora.

“Ci eravamo lasciati – spiegano – nel 2019, con la settima edizione a cui aderirono ben 154 squadre di calcio giovanile. Nella nostra città e nei comuni limitrofi, soggiornarono migliaia di persone tra giocatori, staff tecnici, accompagnatori, familiari e semplici appassionati. Nel 2013, com’è noto, abbiamo raccolto la sfida di ricordare una figura come quella di Emilio Della Penna, entrata di diritto nella storia del calcio giuliese da allenatore e fondatore della Scuola Calcio Giulianova, nel 1983. Nonostante le vicissitudini che coinvolgono spesso il “calcio dei grandi”, a livello nazionale ed internazionale, vogliamo ripartire con questa ottava edizione ed il patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di Teramo, del Comune di Giulianova, del Coni, della Figc e dell’Asd Giulianova Calcio (già “Giuliesi per Sempre” ). La nostra speranza è di dare vita, anche in questa occasione, ad un torneo di carattere nazionale dedicato ai “piccoli calciatori”, un mondo, il loro, per fortuna ancora pieno di sogni e di valori etici importanti, quelli che Emilio ha sempre cercato di trasmettere a tutti noi”.

“Accogliamo sempre volentieri iniziative come queste – commenta l’ assessore alle Manifestazioni e Turismo Marco Di Carlo – Eventi così non possono che avere ricadute positive, sui giovani, sulle famiglie, sul tessuto economico del territorio e sul benessere della comunità. Il “Memorial Della Penna” è un appuntamento che dimostra come sia possibile destagionalizzare, con successo, l’offerta turistica. Le manifestazioni sportive restano peraltro le iniziative più efficaci e collaudate per allungare la stagione dell’accoglienza. Il “Memorial Della Penna” rappresenta un veicolo promozionale formidabile: chi viene ha modo di conoscere ed apprezzare Giulianova, per poi, magari, far partecipi dell’esperienza altre famiglie. L’effetto positivo del passaparola è fondamentale, specie quando si coniuga, come in questo caso, alla promozione dei valori morali e sociali della pratica sportiva”.