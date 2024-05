L’11 e il 12 maggio al “Pavone – Mariani” si gioca il torneo dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni con la partecipazione di 12 club d’Abruzzo

PINETO – Quinta edizione per il Torneo “Marco Calabretta” che torna allo Stadio “Pavone – Mariani” di Pineto l’11 e il 12 maggio. Il Torneo, dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni, vedrà 12 club abruzzesi che si affronteranno con oltre 500 bambini impegnati nelle varie categorie: Pulcini primo e secondo anno e primi calci saranno divisi in gironi e si contenderanno il primato. Divertimento assicurato per i Piccoli Amici che si cimenteranno in giochi ludico-didattici.

“Il Torneo è dedicato a Marco, un bambino che non dimenticheremo mai e a cui abbiamo intitolato anche la nostra scuola calcio – spiega il responsabile del settore Giovanile e Attività di base, Eugenio Natale -. Per noi è importante che i nostri ragazzi si confrontino con le altre realtà del territorio, non solo per il valore tecnico, ma per diffondere sentimenti di amicizia, divertimento e di fair play che sono i principi fondamentali per vivere lo sport nel rispetto delle regole e dell’avversario”.

Hanno aderito al Torneo oltre ai padroni di casa del Pineto, il Pescara Calcio, la Fater Angelini, la Castrum, il Cepagatti, il Francavilla, la River Chieti, la Pro Tirino, il Mosciano Academy, Sant’Omero, Valle del Vomano e Scerne.