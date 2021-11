76^ edizione del “Trofeo Lido delle Rose”: ecco quando

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nel 2021 la 76^ edizione del “Trofeo Lido delle Rose” si disputerà il 27, 28 e 29 Dicembre, sarà dedicato ai giovani e, per la prima volta, vedrà anche la partecipazione di squadre femminili. Saranno infatti presenti formazioni Under 16 maschili e Under 17 femminili provenienti da varie città italiane in rappresentanza di importanti società sportive nazionali.

Anche quest’anno l’ASD Roseto Eventi, come già accade da tempo, organizza il “Torneissimo” garantendo in questo modo la continuità delle edizioni, con l’obiettivo di rilanciarlo per farlo tornare ad essere un punto di riferimento del basket estivo nazionale e, magari, poterlo disputare di nuovo nella prestigiosa e storica sede dell’Arena 4 Palme.

In questi giorni i responsabili della A.S.D. Roseto Eventi, coadiuvati da Raffaele Rossi, responsabile del settore giovanile e della Roseto Basketball Academy, e da Laura Ortu, direttore sportivo delle Panthers Roseto e responsabile della Pink is Better Basket School, stanno completando il programma della manifestazione che si svilupperà in tre giorni di basket e di iniziative collaterali ma sempre legate al mondo della pallacanestro, come quella che verrà realizzata in collaborazione con la Commissione Arbitri Nazionale attraverso l’ausilio del responsabile tecnico Dino Seghetti e degli arbitri Marco Venturi e Guido Federico Di Francesco.

Nei prossimi giorni l’A.S.D. Roseto Eventi terrà una conferenza stampa di presentazione della 76^ edizione del “Trofeo Lido delle Rose”, in cui verrà illustrato il programma completo della manifestazione, gli ospiti presenti e le altre iniziative collegate all’evento sportivo.