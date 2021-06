75° Anniversario della Proclamazione della Repubblica a L’Aquila

L’AQUILA – Si è svolta questa mattina presso il Monumento ai Caduti, sito alla Villa Comunale del capoluogo abruzzese, la cerimonia per il 75° Anniversario della Proclamazione della Repubblica, con la quale si rinnova la fedeltà alla Costituzione ed ai valori sui quali è fondata la nostra convivenza civile. Analogamente a quanto accaduto l’anno scorso, a causa delle disposizioni per il contenimento ed il contrasto dell’epidemia in atto da Covid-19, non è stato schierato il Picchetto Interforze, per la resa degli Onori ai Caduti, né invitate le Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Oltre il Prefetto di L’Aquila, dott.ssa Cinzia Teresa Torraco, e il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, erano presenti rappresentanti parlamentari, amministratori degli Enti Pubblici locali e i vertici delle Forze Armate e Forze dell’Ordine del territorio provinciale. Dopo l’effettuazione dell’Alzabandiera sulle note dell’Inno Nazionale, eseguito da 10 studenti del Conservatorio Statale di Musica dell’Aquila, il Prefetto di L’Aquila e il Comandante Regionale della Guardia di Finanza hanno reso Onore ai Caduti di tutte le guerre deponendo la Corona di alloro ai piedi del Monumento.

La lettura dei messaggi istituzionali ha concluso la cerimonia militare. La tradizionale consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” e delle Medaglie d’Onore conferite ai deportati nei lager nazisti, che solitamente avveniva al termine della cerimonia militare, è stata effettuata in forma ristretta e non pubblica il giorno 1 giugno presso i locali della Prefettura.