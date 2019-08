70 patenti del ciclista per i bambini a Montesilvano

Nel corso dalle serata di ieri lezione di educazione stradale e laboratori creativi ai bambini di Via Strasburgo per la “6^ edizione di “Bimbi..inbici”

MONTESILVANO – Una bella serata dedicata ai più piccoli quella di venerdì 30 agosto 2019 nell’Isola dei Bambini di Corso Strasburgo a Montesilvano, grazie ai laboratori creativi dell’Associazione Amare Montesilvano e ad una vera e propria lezione di educazione stradale tenuta dal corpo della Polizia Locale di Montesilvano per la “6^ edizione di “Bimbi..inbici” ideata dal Comandante Casale.

Il via alle 20 con un’area allestita e dedicata ai “giochi di una volta”. I ragazzi sotto la guida attenta di Antonia Capocefalo, Paola Candeloro, Tecla Cecamore, Bruna Brunetti e Lorena Di Serafino & c hanno iniziato con il tiro alla fune poi alla gara dei sacchi e ancora alla campana e al percorso con i tappi di bottiglia. Un vero e proprio tuffo nel passato che ha divertito e interessato tutti i partecipanti, grandi e piccini,

Alle 21,30 dopo i giochi lungo la via, i bambini hanno trovato un vero e proprio “mini percorso stradale” con attraversamenti pedonali, segnali di precedenza, di sosta e anche una mini pista ciclabile, costruito sotto la guida dal tenente Nicola Casale, dal tenente Nino Carletti, e dai suoi collaboratori a.s. Roberto Marzoli, a.s. Daniela Di Federico, a.s. Antonio Sfamurri e dagli agenti Luca Di Ridolfi e D’Alessandro Danilo.

I bambini prima di salire sulle bici, alcune messe a disposizione da Alberto Falasca coadiuvato Emanuel e Ilaria Petra, Dario Tocco e da Edoardo Cicciotti, sono stati istruiti sulle norme base del codice stradale e, in particolare, sulla normativa riguardante la pista ciclabile.

Tutti i bambini presenti hanno completato il percorso e qualcuno ha voluto ripeterlo anche per la gioia dei genitori che si sono scatenati con le foto ricordo.

Alla fine della serata tutti i bambini hanno ricevuto dal Presidente del Consiglio Comunale Ernesto De Vincentiis, dall’Assessore agli eventi Debora Comardi, dal consigliere Adriano Tocco, dal Presidente di Amare Montesilvano Renato Petra e dal Comandante della Polizia Locale Tenente Nicolino Casale “la patente del ciclista e la medaglia ricordo della serata“. I bambini hanno poi consegnato una targa ricordo della serata al Comandante Casale. Renato Petra di Amare Montesilvano ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno permesso di realizzare questi importanti eventi grazie anche alla sinergia con l’Amministrazione Comunale.