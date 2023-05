5° edizione della sezione del L’Aquila Film Festival “Prima! [gli italiani]”

Avrà luogo dal 9 al 12 maggio 2023 la quinta edizione della sezione del L’Aquila Film Festival denominata Prima! [gli italiani] che propone quest’anno in concorso tre film, opere prime o seconde.

I tre film selezionati sono “Piano, piano” di Nicola Prosatore, “Delta”, di Michele Vannucci e “Anima bella” di Dario Albertini. I tre autori saranno presenti in sala presso il Palazzetto dei Nobili dell’Aquila rispettivamente martedì 9 maggio, giovedì 11 maggio e venerdì 12 maggio ed incontreranno il pubblico al termine delle proiezioni nell’ambito del “Brindisi con l’Autore”, proposto per il primo anno dal L’Aquila Film Festival e che vedrà la partecipazione come sponsor tecnico e fornitore della Cantina aquilana Castelsimoni.

“Piano piano” di Nicola Prosatore è ambientato nella Napoli del 1987, anno in cui la squadra partenopea ha vinto lo scudetto (e in questi giorni risulta di incredibile attualità), riportando la speranza di riscatto nella città. Racconta la storia di alcune persone, che vivono in una palazzina di periferia, ma sono costretti ad andare via, perché da lì a pochi mesi verrà costruita una sopraelevata, che spazzerà via per sempre il loro piccolo mondo.

“Delta” di Michele Vannucci, ambientato sul Delta del Po, luogo di litigi tra bracconieri e pescatori, racconta lo spietato duello tra Osso ed Elia, intepretati da Luigi Lo cascio e Alessandro Borghi.

“Anima bella” di Dario Albertini (già al L’Aquila Film Festival nel 2019 con la sua opera prima “Manuel”) racconta la storia di Gioia, una giovane di 18 anni che vive in un paesino rurale del Centro Italia. Nel piccolo borgo la ragazza è apprezzata e benvoluta da tutta la comunità e trascorre le sue giornate facendo un lavoro che le piace finché una persona a lei molto cara non la obbligherà a stravolgere completamente la sua vita.

L’ingresso sarà a biglietto etico e i posti potranno essere prenotati fino ad esaurimento dal sito www.laquilafilmfestival.it. Info anche sui canali social facebook.com/laquila.filmfest e instagram.com/laquilafilmfestival