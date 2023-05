Pescara, Santilli su interventi su parchi e verde pubblico

PESCARA – «È stato necessario attendere un allentamento delle condizioni meteo per poter cominciare ad agire sui parchi e sugli spazi verdi cittadini, primo atto del piano di manutenzione che ne restituirà la piena fruibilità alla cittadinanza e il miglior aspetto possibile». Il vice sindaco e assessore al verde pubblico Gianni Santilli precisa che non era tecnicamente possibile intervenire prima sulle erbacce a causa del terreno inzuppato di pioggia, con oltre tre settimane di precipitazioni.

«Ci stiamo muovendo secondo le indicazioni degli esperti e dei tecnici. Le squadre saranno impegnate per l’intera settimana prossima, secondo un’articolata pianificazione che riporterà i parchi all’originario splendore. In queste ore, intanto, gli operai sono intervenuti in piazza I Maggio per la rimozione di alberi e rami secchi, così come in altre vie interessate dalla presenza di situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità. Si è già provveduto allo sfalcio delle erbe nei due plessi scolastici e nell’intera via Vespucci, e in via Anelli. Ai Colli siamo intervenuti nella scuola “Renzetti” e in aree limitrofe, lavori anche lungo la Strada Parco. Confidando nel meteo favorevole – conclude Santilli – potremmo ripristinare la normalità in tempi accettabili e rivedere i nostri spazi verdi nella loro veste migliore».