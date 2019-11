4 Novembre a Pescara, Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate

PESCARA – Lunedì 4 novembre, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, di cui quest’anno ricorrere il 101° anniversario, a Pescara, si svolgerà alla presenza del Prefetto, dott.ssa Gerardina Basilicata, delle Autorità civili, religiose e militari, dei rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma e della cittadinanza, una solenne cerimonia celebrativa che prenderà il via alle ore 11.00 in piazza Garibaldi.

La commemorazione avrà inizio con l’alzabandiera, a cui seguirà la resa degli onori e la deposizione delle corone innanzi al Monumento ai Caduti. Precederanno il saluto del Sindaco, Avv. Carlo Masci, alcuni interventi degli studenti dell’Istituto Comprensivo Pescara 10, dell’Istituto Comprensivo di Spoltore e del Liceo Classico “Gabriele d’Annunzio” di Pescara. Al termine sarà data lettura dei messaggi istituzionali del Ministro della Difesa e del Presidente della Repubblica e, sarà recitata a conclusione, la “Preghiera per i Caduti”.

Sarà presente alla cerimonia una ampia rappresentanza studentesca delle seguenti Istituzioni Scolastiche di questa provincia: Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, Istituto Eugenia Ravasco, Liceo Classico “Gabriele d’Annunzio” di Pescara, Liceo Linguistico di Città Sant’Angelo, l’Istituto Comprensivo Pescara 10 e l’Istituto Comprensivo di Spoltore.

La ricorrenza del 4 novembre “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate” sarà accompagnata da brani musicali eseguiti dalla Banda Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara diretto dal M° Armando Tonelli.